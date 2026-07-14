स्लोवाकिया ने यूएनएससी में भारत की दावेदारी के लिए जताया समर्थन

न्यूयॉर्क, 14 जुलाई (आईएएनएस)। स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में 2028-29 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता की भारत की उम्मीदवारी का समर्थन दोहराया।

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भारत में स्लोवाकिया के राजदूत रॉबर्ट मैक्सियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जुराज ब्लानार की बैठक को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने लिखा, "विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार और भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के बीच अत्यंत सार्थक बैठक हुई। दोनों नेताओं ने भारत और स्लोवाकिया के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने स्लोवाकिया की वी4 अध्यक्षता, वी4+इंडिया प्रारूप की तैयारियों, प्रभावी बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार तथा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।"

उन्होंने आगे कहा, "स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का आधिकारिक समर्थन किया है, जबकि भारत पहले ही स्लोवाकिया की उम्मीदवारी का समर्थन कर चुका है। यह परस्पर समर्थन दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास, मजबूत साझेदारी और उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है।"

विदेश मंत्री जयशंकर ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु भारत के अभियान की शुरुआत करते हुए अधिक प्रतिनिधित्व वाले, प्रभावी और भविष्य के अनुरूप वैश्विक व्यवस्था के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने 8 जुलाई को जुराज ब्लानार से मुलाकात कर द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

स्लोवाकिया स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, " "राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश और यूरोपियन मामलों के मंत्री, महामहिम जुराज ब्लानार से विदाई मुलाकात की। उन्होंने स्लोवाक रिपब्लिक में भारत के एम्बेसडर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उनके सहयोग और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया।"

इसमें आगे कहा गया, "भारत और स्लोवाकिया के बीच दोस्ताना साझेदारी को और आगे बढ़ाने के भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध कई मोर्चों पर बढ़ते और गहरे होते रहेंगे।"

पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दो दिन के सरकारी दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने अपने स्लोवाकिया के समकक्ष रॉबर्ट फिको और प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अलग-अलग विषयों पर बातचीत की, जिसमें ब्रातिस्लावा में प्रेसिडेंशियल पैलेस में हुई बातचीत भी शामिल थी।

--आईएएनएस

केके/एएस