स्लोवाकिया: भारतीय रेस्तरां में पीएम मोदी के दौरे की खास तैयारियां, शेफ बोले- गर्व का पल

ब्रातिस्लावा, 14 जून (आईएएनएस)। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में भारतीय मूल के एक रेस्तरां में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। रेस्तरां के मालिक और स्टाफ ने इसे भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण बताया है।

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भारतीय मूल के रेस्तरां मालिक राजेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया आना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा, ''वे यहां हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सभी लोग उत्साहित और गर्व महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रपति आए थे तो भी हमें बहुत खुशी हुई थी। अब पीएम मोदी आ रहे हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा। मैं 26 साल से यहां हूं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को यहां नहीं देखा। यहां पिछले कुछ साल में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।

रेस्तरां मालिक की पत्नी वंदना देवी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब पीएम मोदी स्लोवाकिया आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हम बहुत खुश हैं। उनके आने से हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। कई देशों के साथ देश का रिश्ता अच्छा हैं। हमें बहुत खुशी हैं। इससे व्यापर बढ़ेगा।''

रेस्तरां में कार्यरत शेफ राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से स्लोवाकिया में काम कर रहे हैं और फिलहाल पीएम के प्रतिनिधिमंडल के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री कल यहां आ रहे हैं। उनकी टीम पहले ही आ चुकी है। हम उनके डिनर की तैयारी कर रहे हैं।'' उन्होंने बताया कि मेहमानों के लिए वह समोसा, पनीर टिक्का, कबाब आदि तैयार किए जा रहे हैं। हमें गर्व है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, इससे दोनों देशों के बीच के संबंध अच्छे होंगे।

उन्होंने कहा कि जब मैं यहां आया था तो भारतीय लोगों की संख्या कम थी, लेकिन अब भारतीयों की संख्या बढ़ चुकी है।

एक अन्य शेफ ने बताया कि वह 2023 में स्लोवाकिया आए थे और लंबे समय से प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''हम बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। हम बहुत दिन से इतंजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहां भी आएं, अब वह आ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हैं। यहां के लोगों का हम सम्मान करते हैं और यहां के लोग हमारा सम्मान करते हैं। ''

रेस्तरां स्टाफ ने बताया कि वे मेहमानों के लिए पारंपरिक भारतीय व्यंजनों की खास व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे स्टाफ में उत्साह का माहौल है और इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहजा रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी