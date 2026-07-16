स्किल्ड इमिग्रेंट्स अमेरिका की जरूरत, भारतीय मूल के सांसद ने की वीजा सुधार की मांग

वाशिंगटन, 16 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी थानेदार ने वीजा प्रोसेसिंग तेज करने और देश के आधार पर ग्रीन कार्ड कोटा खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ज्यादा अमेरिकी नौकरियां बनाने के लिए प्रतिभाशील प्रवासियों की जरूरत है।

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न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ एक खास इंटरव्यू में मिशिगन के डेमोक्रेटिक सांसद ने कहा कि इमिग्रेंट्स ने मेडिसिन, रिसर्च, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है।

थानेदार ने कहा, “हमें वीजा तेजी से प्रोसेस करने की जरूरत है। हमें कंट्री कोटा खत्म करने की जरूरत है ताकि हमें अपने बिजनेस के लिए जरूरी स्किल्ड वर्क फोर्स मिल सके।”

हर देश की लिमिट की वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स को नौकरी के आधार पर ग्रीन कार्ड के लिए सबसे लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है। थानेदार ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां स्पेशल स्किल्स वाले वर्कर्स को ढूंढने में मुश्किल की रिपोर्ट करती रहीं।

उन्होंने कहा, “हर बार जब मैं सिलिकॉन वैली के उद्यमियों, सीईओ से मिलता हूं, तो वे सभी मुझे बताते हैं कि स्किल्ड वर्कफोर्स मिलना कितना मुश्किल है।”

थानेदार ने कहा कि अमेरिका को इन नौकरियों के लिए और अमेरिकियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। जब तक काफी घरेलू श्रमिक जरूरी स्किल्स हासिल नहीं कर लेते, तब तक इमिग्रेशन जरूरी रहेगा।

उन्होंने कहा, “बिजनेस को जिस स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, उसे पाने का एकमात्र तरीका अमेरिकियों को इन स्किल्स के लिए प्रशिक्षित करना है और जब तक ऐसा नहीं होता कि काफी अमेरिकी हों, हमें इमिग्रेंट्स को हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देने और हमारी जीडीपी में योगदान देने और ज्यादा अमेरिकी नौकरियां बनाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना होगा।”

कांग्रेसमैन ने यह बात तब कही जब अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय-अमेरिकी उद्यमियों ने देश भर में बिजनेस बनाने में इमिग्रेंट्स की भूमिका का उदाहरण दिया है।

उन्होंने कहा, “ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे अमेरिका में बिजनेस बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और वे इस बात की निशानी हैं कि इमिग्रेंट्स ने इस देश के लिए क्या किया है।”

थानेदार ने इमिग्रेंट्स के प्रति बढ़ती दुश्मनी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में उनके योगदान के लिए सम्मान वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “अभी पूरे अमेरिका में एंटी-इमिग्रेंट रवैये की लहर है। और मैं जो कर रहा हूं वह लड़ाई है। मैं कांग्रेस में हूं, इमिग्रेंट्स के लिए सम्मान वापस लाने के लिए लड़ रहा हूं।”

उन्होंने अमेरिकी तकनीकी उद्योग के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स के महत्व पर जोर दिया। थानेदार ने कहा, “सिलिकॉन वैली इमिग्रेंट्स, खासकर भारतीय, भारतीय अमेरिकी के बिना नहीं रह सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अमेरिका की सफलता में इमिग्रेंट्स के योगदान को समझें और उसका सम्मान करें।”

नौकरी पर आधारित अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम किसी भी एक देश के नागरिकों को जारी किए जाने वाले स्थायी रेजिडेंसी वीजा की संख्या पर वार्षिक लिमिट लगाता है। इस सिस्टम की वजह से भारत के आवेदकों को खास तौर पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो अमेरिका में काम करने वाले बहुत स्किल्ड विदेशी प्रोफेशनल्स का एक बड़ा हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी