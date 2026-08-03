सीजीटीएन सर्वेक्षण: 'चीनी शीतलता' ने गर्मियों की वैश्विक उपभोग रूपरेखा को नया रूप दिया

बीजिंग, 3 अगस्त (आईएएनएस)। विदेशी पर्यटकों की चीनी शहरों में बढ़ती दिलचस्पी, सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहा 'चाइना ट्रैवल' ट्रेंड और चीन में बने गर्मी से राहत देने वाले उपकरणों की विदेशी बाजारों में बढ़ती मांग ने इस गर्मी में चीन की उपभोग अर्थव्यवस्था को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है।

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चाइना मीडिया ग्रुप के अधीनस्थ चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, 86.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि चीन की गर्मियों की अर्थव्यवस्था केवल घरेलू बाजार में मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि यह चीन के विशाल बाजार की वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की क्षमता को भी दर्शाती है।

इस साल की शुरुआत से ही चीन ने वीज़ा मुक्त देशों की संख्या बढ़ाने, ट्रांजिट वीज़ा मुक्त नीति को बेहतर बनाने और प्रस्थान कर वापसी सेवाओं को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को चीन में अधिक सुविधाजनक यात्रा और बेहतर उपभोग अनुभव उपलब्ध कराना है। सर्वेक्षण में 74.1 प्रतिशत लोगों ने इस गर्मी में चीन की यात्रा करने की इच्छा जताई।

एक सीजीटीएन नेटिजन ने कहा, "चीन न केवल अपने विकास के अवसरों को दुनिया के साथ साझा कर रहा है, बल्कि लोगों को वहां जाकर उसकी विकास उपलब्धियों को करीब से देखने का मौका भी दे रहा है। ये अनुभव अन्य देशों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। नई वीज़ा नीतियां निश्चित रूप से अधिक पर्यटकों को चीन की यात्रा के लिए आकर्षित कर रही हैं।"

चीन के लगातार बढ़ते खुलेपन के चलते 'बिना किसी योजना के चीन यात्रा' यानी अचानक चीन घूमने का चलन भी विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इससे होटल, खानपान, परिवहन और खरीदारी जैसे क्षेत्रों में उपभोग को बढ़ावा मिला है। साथ ही, दुनिया को चीन को करीब से समझने और उसके विकास को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर भी मिला है। सर्वेक्षण में 89.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि चीन खुले रुख के साथ अपने विकास के लाभ दुनिया के साथ साझा कर रहा है। वहीं, 95.8 प्रतिशत लोगों का कहना है कि चीन तेजी से 'विश्व कारखाना' से 'विश्व बाजार' की ओर बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक उपभोग को नई गति मिल रही है।

वहीं, एयर कंडीशनर, पंखे, आइस मेकर और सनस्क्रीन जैसे गर्मी से राहत देने वाले चीनी उत्पाद इस गर्मी में विदेशी बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कई उत्पादों के ऑर्डर में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कुछ जगहों पर मांग इतनी अधिक है कि आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। चीनी कंपनियां अपनी मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता और बाजार की जरूरतों को तेजी से समझने की क्षमता के जरिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, 80.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि चीन की मजबूत औद्योगिक व्यवस्था और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के कारण चीनी कंपनियां वैश्विक जलवायु और उपभोग संबंधी जरूरतों को जल्दी पहचानकर बाजार के अनुसार उत्पाद तैयार कर सकती हैं। वहीं, 91.2 प्रतिशत लोगों का मानना है कि चीन अपने बड़े उपभोक्ता बाजार और विविध उपयोग के अवसरों के कारण नई वैश्विक तकनीकों और उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण और विकास का केंद्र बन रहा है।

इसके अलावा, 88.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि चीन की गर्मियों की अर्थव्यवस्था ने न केवल घरेलू उपभोग को गति दी है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और विश्व अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा और स्थिरता भी जोड़ी है।

बता दें कि यह सर्वेक्षण सीजीटीएन के अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और रूसी भाषा प्लेटफार्मों पर जारी किया गया था। इसमें 24 घंटे के भीतर कुल 4,524 नेटिजन्स ने हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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