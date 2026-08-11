सीजीटीएन सर्वे : वैश्विक स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने चीन को सराहा

बीजिंग, 11 अगस्त (आईएएनएस)। इस साल चीन में कई बार भीषण मौसम की घटनाएं हुईं। सभी स्तरों पर अधिकारियों ने आपदा रोकथाम, राहत और बचाव प्रयासों को कुशलतापूर्वक संगठित किया, ताकि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके और लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को यथासंभव सुनिश्चित किया जा सके।

सीजीटीएन द्वारा वैश्विक इंटरनेट यूजर्स के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 92.7 प्रतिशत उत्तरदाता आपदा रोकथाम, राहत और बचाव के लिए चीन की क्षमता को अत्यधिक महत्व देते हैं और मानते हैं कि चीन का दृष्टिकोण मूल्यवान सबक प्रदान करता है।

इस गर्मी के दौरान, चीन में लगातार तूफानों का प्रकोप रहा। हाल ही में आए तूफान 'डॉल्फिन' के जवाब में, राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय ने बाढ़ नियंत्रण और तूफान की तैयारी के लिए तुरंत चौथे स्तर की आपातकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय कर दी और हजारों लोगों को समय से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। कुल 87.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि चीन प्राकृतिक आपदाओं के समय पूर्व-नियोजित तैनाती करने और व्यवस्थित तरीके से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है।

इससे पहले, तूफान 'बावी' के जवाब में, चच्यांग प्रांत ने राहत कार्यों में भाग लेने के लिए 4,500 से अधिक आपातकालीन बचाव दल, 23,000 से अधिक निर्माण मशीनरी और 1,70,000 से अधिक बचाव कर्मियों का समन्वय किया, जिसमें 92.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चीन की आपातकालीन प्रबंधन और संगठनात्मक लामबंदी की मजबूत क्षमता को स्वीकार किया।

चीन में आपदा निवारण, राहत और विकास कार्यों का कुशल कार्यान्वयन उसके संस्थागत ढांचे के मजबूत समर्थन पर आधारित है। इस वर्ष, चीन ने 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2026-2030) के दौरान देश की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना जारी की है, जिसमें आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, आपातकालीन बचाव बलों को मजबूत करने, आपदा निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं को बढ़ाने और जमीनी स्तर पर आपातकालीन प्रतिक्रिया संगठनों को परिष्कृत करने के लिए व्यवस्थित व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं।

सर्वेक्षण में, 94.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि यह आपदा निवारण, राहत और विकास क्षमता के निर्माण में चीन की योजना और कार्यान्वयन क्षमताओं को दर्शाता है। 91.1 प्रतिशत का मानना है कि प्रमुख कार्यों के लिए संसाधनों को केंद्रित करने और प्रमुख आपदा जोखिमों से निपटने में चीन के संस्थागत ढांचे के पास अपूरणीय लाभ हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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