सिएटल शूटिंग में अब तक दो लोगों की मौत की हुई पुष्टि, पांच घायलों का इलाज जारी

सिएटल, 27 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के सिएटल में फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम सिएटल सेंटर में बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए।

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सिएटल फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चार और लोगों, एक दो साल का लड़का, एक 23 साल के युवा और दो महिलाओं को हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया।

मामूली चोटों वाली 40 साल की एक महिला का मौके पर ही इलाज किया गया और उसे अस्पताल ले जाने से मना कर दिया गया।

हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ने कहा कि एक महिला की हालत गंभीर है और उसकी सर्जरी हो रही है, जबकि अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की हालत ठीक है।

गोलीबारी के तुरंत बाद पुलिस और इमरजेंसी क्रू ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली करा दिया। अधिकारियों ने लोगों से कहा कि जांच जारी रहने तक वे सिएटल सेंटर न जाएं।

सिएटल सेंटर मनोरंजन और संस्कृति का केंद्र है, जहां क्लाइमेट प्लेज एरिना और मशहूर स्पेस नीडल जैसे कई आकर्षण हैं।

डब्ल्यूबीएएल-टीवी के अनुसार, उस समय वेन्यू पर बाइट ऑफ सिएटल हो रहा था, जो शहर के सबसे लंबे समय से चल रहे और सबसे पसंदीदा फूड फेस्टिवल में से एक है।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन की एक रिपोर्ट में कोमो नाम की एक एफिलिएट कंपनी का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार, फूड फेस्टिवल में मौजूद कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने वेन्यू के अंदर 7-8 गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे।

पुलिस ने गिरफ्तारी या किसी संभावित वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जांच चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

यह घटना 19 जुलाई को अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन में रात भर हुई मास शूटिंग में संदिग्ध समेत दस लोगों के घायल होने की एक और घटना के ठीक बाद हुई है।

टक्सन पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह शूटिंग 19 जुलाई को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 2 बजे एरिजोना के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर टक्सन के डाउनटाउन के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई।

स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ऑफिसर गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत उधर की तरफ दौड़े।

जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने एक आदमी को भागते हुए देखा। अधिकारियों ने संदिग्ध को कई बार ऑर्डर दिए, जिसके बाद एक यूनिफॉर्म पहने अधिकारी ने उसे गोली मार दी।

टक्सन फायर डिपार्टमेंट के उन्हें पास के अस्पताल ले जाने से पहले, अधिकारियों ने मौके पर ही पीड़ितों का इलाज किया। टक्सन पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एक संदिग्ध हिरासत में है और कई पीड़ितों का गंभीर चोटों के लिए इलाज किया जा रहा है।"

टक्सन की मेयर रेजिना रोमेरो ने एक बयान में कहा, "पिछली रात, टक्सन में बंदूक से हिंसा की एक और गंभीर घटना हुई।"

--आईएएनएस

केके/एएस