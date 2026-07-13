सिएटल में भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित, कॉन्सुलेट जनरल ने सेवा को सराहा

सिएटल, 13 जुलाई (आईएएनएस)। सिएटल में भारतीय मिशन ने भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रति उनकी समर्पित सेवा, बलिदान और पक्के वादे को मान्यता दी गई।

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इस मीटिंग का आयोजन स्थानीय समयानुसार 12 जुलाई को किया गया था, जिसमें ग्रेटर सिएटल एरिया में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को एक साथ लाया गया और सैन्य सेवा से रिटायरमेंट के बाद भी समाज में उनके लगातार योगदान को सराहा गया।

इस इवेंट को सिएटल में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने भारतीय दूतावास के साथ मिलकर होस्ट किया था।

वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर किए गए पोस्ट में बताया कि इसने न केवल पूर्व सैनिकों की वर्दी में दी गई उनकी विशिष्ट और गौरवपूर्ण सेवाओं को सम्मान दिया, बल्कि युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने, सामुदायिक संबंधों को मजबूत बनाने तथा देशभक्ति और राष्ट्रीय सेवा के मूल्यों को संरक्षित रखने में उनकी निरंतर भूमिका को भी मान्यता दी।

सिएटल में भारत के वाणिज्य दूत ने एक्स पर पोस्ट किया, "सिएटल में भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को सलाम! महावाणिज्य दूतावास ने आज ग्रेटर सिएटल क्षेत्र के भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया तथा राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, त्याग और अटूट समर्पण के सम्मान में उन्हें सम्मानित किया।"

महावाणिज्य दूतावास ने समाज के प्रति पूर्व सैनिकों की निरंतर सेवाओं की सराहना करते हुए कहा, "हम प्रत्येक पूर्व सैनिक का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि राष्ट्र की सेवा केवल वर्दी तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह मार्गदर्शन, सामुदायिक नेतृत्व और आने वाली पीढ़ियों तक मूल्यों के हस्तांतरण के रूप में निरंतर आगे बढ़ती रहती है।"

इस कार्यक्रम को पूर्व सैनिकों, आयोजकों और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से सराहा। कई लोगों ने इसे एक सार्थक और यादगार पहल बताया।

कार्यक्रम में शामिल कई पूर्व सैनिकों ने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। उन्होंने साथी पूर्व सैनिकों से दोबारा मिलने और भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से सम्मानित किए जाने के अवसर की सराहना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडेंट अनुराग डेवी ने इस पहल और भारतीय मिशन के प्रयासों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, "आज हम सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में एकत्र हुए हैं। यहां भारतीय सशस्त्र बलों के सभी पूर्व सैनिकों का शानदार मिलन समारोह संपन्न हुआ। भारतीय मिशन और यहां के सैन्य अताशे की यह एक बेहद सराहनीय पहल है।"

कार्यक्रम का आयोजन करने वाली टीम के एक सदस्य ने भी कार्यक्रम से जुड़ने पर गर्व जताया और सैनिकों को दी गई पहचान की अहमियत को माना।

आयोजक ने कहा, "इस इवेंट की आयोजक टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम इस पहल से बहुत सम्मानित और बहुत खुश हैं।"

वहां मौजूद लोगों में से एक ने कहा कि इस जमावड़े ने भारतीय समुदाय के सदस्यों में अपनेपन की भावना को और मजबूत किया। उन्होंने कहा, "भारतीय समुदाय, खासकर सैनिकों को एक साथ आते देखना बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमें याद दिला रहे हैं कि हम घर से ज्यादा दूर नहीं हैं।"

सैनिकों और उनके परिवारों को एक साथ लाकर, इस पहल ने देश के प्रति उनके जीवन भर की प्रतिबद्धता का जश्न मनाया।

--आईएएनएस

केके/वीसी