सीएमजी का 5वां वैश्विक मीडिया नवाचार मंच छुंगछींग में आयोजित

बीजिंग, 11 जून (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप यानी सीएमजी और छुंगछींग शहर की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 5वां वैश्विक मीडिया नवाचार मंच छुंगछींग में आयोजित किया गया। इस मंच का विषय "संरक्षण और पुनर्निर्माण: बुद्धिमान युग में मीडिया मिशन" है।

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संबंधित देशों के सरकारी विभागों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, मीडिया संगठनों, चीनी और विदेशी थिंक टैंकों और बहुराष्ट्रीय निगमों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने इस में भाग लिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छुंगछींग नगर समिति के सचिव युआन जियाजुन ने भाषण देते हुए कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग मीडिया नवाचार और मल्टीमीडिया संचार परिदृश्य के निर्माण को बहुत महत्व देते हैं, और उन्होंने पहले वैश्विक मीडिया नवाचार मंच को बधाई पत्र भेजकर मीडिया विकास की दिशा बताई।

सीएमजी के महानिदेशक शन हाईश्योंग ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि "कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक हित होना चाहिए जिससे पूरी मानवता को लाभ हो।" सीएमजी प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता को सार्वभौमिक लाभ और सद्भावना के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के साथ-साथ मानवीय पोषण के स्रोत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएमजी दुनिया भर के मीडिया सहयोगियों को बुद्धिमान युग के मीडिया मिशन को आगे बढ़ाने, बुद्धिमान संचार के एक खुले, समावेशी और साझा नए परिदृश्य का संयुक्त रूप से निर्माण करने और मानव जाति के लिए साझा भविष्य समुदाय के निर्माण में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता है।

संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चिलिजी मावाला ने भाषण देते हुए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचना के उत्पादन और प्रसार के तरीके को मौलिक रूप से नया आकार दे रही है, भाषा की बाधाओं को तोड़ रही है और सूचना को अभूतपूर्व गति से वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बना रही है। संयुक्त राष्ट्र समस्त मानव जाति के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और लाभकारी डिजिटल भविष्य के निर्माण हेतु सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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