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विदेश मंत्री एस. जयशंकर और आरएसपी प्रमुख ने भारत-नेपाल विकास साझेदारी पर की चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नेपाल की आरएसपी प्रमुख रबी लामिछाने से भारत-नेपाल संबंधों पर चर्चा की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 03, 2026, 03:10 AM
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और आरएसपी प्रमुख ने भारत-नेपाल विकास साझेदारी पर की चर्चा

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रबी लामिछाने से मुलाकात की।

मीटिंग के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरपर्सन रबी लामिछाने और उनके डेलिगेशन से आज दिल्ली में मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत भारत-नेपाल विकास साझेदारी और लोगों के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। ग्रोथ और खुशहाली को बढ़ावा देने में इनका अहम भूमिका है।”

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दौरे पर आए आरएसपी डेलिगेशन से बातचीत की और पार्टी की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस मॉडल के बारे में बताया।

‘बीजेपी को जानो’ पहल के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डेलिगेशन का स्वागत किया और पार्टी के संगठनात्मक स्ट्रक्चर और पब्लिक एंगेजमेंट में भाजपा के तरीके पर अपनी राय शेयर की।

उन्होंने बताया कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ लेवल तक कैसे काम करती है और लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने और जमीनी स्तर पर मुद्दों को सुलझाने में भाजपा श्रमिकों की अहम भूमिका पर जोर दिया।

नबीन ने राजनीति में जेन-जी के बढ़ते प्रभाव पर भी बात की। दोनों पक्षों ने लोकतांत्रिक हिस्सेदारी को आकार देने, पब्लिक बातचीत को प्रभावित करने और भविष्य के राजनीतिक लीडर के तौर पर उभरने में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।

उन्होंने भारत और नेपाल के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया और इस संबंधों को साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव पर बना बताया।

नितिन नवीन ने कहा कि इस तरह की बातचीत लोकतांत्रिक बातचीत को मजबूत करने और दोनों पड़ोसी देशों में राजनीतिक पार्टियों के बीच करीबी जुड़ाव को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है।

नेपाली डेलिगेशन ने भाजपा मीडिया सेंटर और पार्टी की सेंट्रल लाइब्रेरी का दौरा किया और पार्टी के कम्युनिकेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल की।

--आईएएनएस

केके/वीसी

 

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