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अन्तरराष्ट्रीय

रूस से जुड़े लोगों पर जेलेंस्की की कार्रवाई, सैन्य-औद्योगिक ढांचे पर भी लगाए नए प्रतिबंध

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(Updated )
रूस

वॉशिंगटन, 21 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस से संबंध रखने वाले लोगों पर कार्रवाई की। राष्ट्रपति ने रूस के सैन्य-औद्योगिक ढांचे और रूस का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ तालमेल में आगे बढ़ाएगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में यह जानकारी दी। पोस्‍ट में ल‍िखा, ''मैंने नए प्रतिबंधों से जुड़े कई आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रतिबंध रूस के सैन्य-औद्योगिक ढांचे और उन लोगों के खिलाफ हैं, जो किसी न किसी रूप में रूसी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं और इतने बड़े युद्ध के बावजूद उस देश के साथ अपने संबंध बनाए हुए हैं।

इनमें यूक्रेन के उन अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में रूस का साथ देने वाले लोग भी शामिल हैं। साथ ही, यूक्रेन के कुछ पूर्व राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, जो फिलहाल यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन उनके दस्तावेज, उनके संपर्क और उनकी सोच अब भी रूस से जुड़ी हुई है।''

पोस्‍ट में कहा, ''हम प्रतिबंधों से जुड़े अपने काम को आगे भी जारी रखेंगे और यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के प्रतिबंधों के साथ तालमेल में लाएंगे।''

दरअसल यूक्रेन में रूस के घातक हमले लगातार जारी हैं। बुधवार देर रात भी रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। जेलेंस्‍की ने बताया क‍ि रूस लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और उसने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे अलग-अलग हथियारों का एक साथ इस्तेमाल किया, ताकि नागरिक बुनियादी ढांचे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। कीव और उसके आसपास के इलाके, साथ ही ओडेसा और चेर्निहीव क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है।

जेलेंस्की ने एक बार फ‍िर से म‍िसाइल जरूरतों की अपनी मांग दोहराते हुए अमेरिका से जल्‍द ही कोई फैसला लेने की बात कही। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट क‍िया क‍ि यूक्रेन अपनी जरूरत के हथ‍ियार की खरीद के ल‍िए तैयार है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हमें पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलों की जरूरत है और केवल हमारे साझेदार देश ही उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। हम किसी तरह के मुफ्त उपहार की बात नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन उन हथियारों को खरीदने के लिए तैयार है जिनकी हमें जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि फैसले लिए जाएं और सबसे पहले अमेरिका में लिए जाएं।''

--आईएएनएस

एवाई/एएस