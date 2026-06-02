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ईरान फिर कभी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनने की स्थिति में नहीं लौटेगा: पीएम नेतन्याहू

मोसाद के नए प्रमुख की नियुक्ति पर नेतन्याहू का ईरान को सख्त संदेश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 03, 2026, 03:11 AM
ईरान फिर कभी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनने की स्थिति में नहीं लौटेगा: पीएम नेतन्याहू

तेल अवीव: इजरायल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के नए डायरेक्टर के तौर पर रोमन गॉफमैन ने मंगलवार को शपथ ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2025 में गॉफमैन के नॉमिनेशन की घोषणा की थी, जिसके लिए उनके सामने कई कानूनी चुनौतिया आई, जिसका आज अंत हो गया। इस मौके पर पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी शासन का अंत होकर उसे दुनिया से विदा होना है, और हम उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। वह फिर कभी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनने की स्थिति में नहीं लौटेगा।

इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, गॉफमैन मोसाद के 14वें डायरेक्टर हैं। इससे पहले चीफ डेविड बार्निया इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अपनी नियुक्ति से पहले वह नेतन्याहू के सैन्य सचिव थे।

ईरान पर निशाना साधते हुए पीएम नेतन्याहू ने कहा, “आतंक का यह राज, जिसका अंत दुनिया से होना है और हम उसे उस मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगे। ईरान हमें फिर कभी न्यूक्लियर बम और हजारों खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से धमका नहीं पाएगा।”

उन्होंने मोसाद के नए डायरेक्टर रोमन गॉफमैन से कहा, “यही मेरा निर्देश है, यही आपका मिशन है, रोमन।”

इजरायली पीएम ने आगे कहा कि मोसाद ईरानी हमले के खिलाफ हमारी लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहेगा। सालों से हमारी लगातार चली आ रही नीति के अनुसार, हम ईरानी शासन को समय से पीछे नहीं जाने देंगे। हम उसे न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे और हम उसे अपने वजूद के लिए खतरा नहीं बनने देंगे।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “ईरान ने जो कीमत चुकाई है, वह बहुत भारी है। ईरान में इस आतंक के राज की नींव टूट गई है। यह कभी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था और मैं आपको बताता हूं, इसका गिरना तय है।”

पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायल के खिलाफ नुकसान की साजिश रचने वाले हर दुश्मन को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

उन्होंने कहा, “तेहरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई से हमने ईरानी धुरी के खिलाफ जो रणनीतिक बदलाव किया है, उसने पूरे इलाके में शक्ति का संतुलन बदल दिया है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मोसाद का दिल अपने टारगेट के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन में है। हम हर कीमत पर उस मिशन को सुरक्षित रखेंगे।”

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

 

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