रियाद में भारतीय शास्त्रीय संगीत कॉन्सर्ट का आयोजन, भारत-सऊदी अरब के सांस्कृतिक संबंधों की दिखी झलक

रियाद, 7 जून (आईएएनएस)। रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया।

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भारतीय दूतावास ने रियाद के लिए रॉयल कमीशन, सऊदी अरब (आरसीआरसीएसए) के साथ मिलकर एक भारतीय शास्त्रीय संगीत कॉन्सर्ट ‘डेजर्ट हार्मनी’ आयोजित किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर भारतीय म्यूजिशियन शुजात हुसैन खान ने हिस्सा लिया।

भारतीय दूतावास ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “रियाद में एक यादगार सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। भारतीय दूतावास द्वारा प्रस्तुत ‘डेजर्ट हार्मनी – सितार मेलोडीज’ कार्यक्रम ने सऊदी सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, भारतीय समुदाय के सदस्यों और संगीत प्रेमियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुरता और आत्मीयता से रूबरू कराया।”

दूतावास ने आगे कहा, “मशहूर उस्ताद शुजात हुसैन खान के शानदार परफॉर्मेंस के लिए उनका शुक्रिया। इस शाम ने भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और लोगों को एक साथ लाने वाले संगीत के लिए दोनों की तारीफ को दिखाया।”

इस हफ्ते की शुरुआत में, सऊदी अरब और यमन में भारतीय राजदूत सुहेल खान ने उस्ताद शुजात हुसैन खान का रियाद में स्वागत किया। दूतावास ने शुक्रवार को कहा, “राजदूत डॉ. सुहेल खान ने आज इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन खान का रियाद में गर्मजोशी से स्वागत किया।”

दूतावास ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह इवेंट संगीत की बेहतरीन और कल्चरल एक्सचेंज की एक यादगार शाम का वादा करता है, जो संगीत की यूनिवर्सल भाषा के जरिए भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ती और तारीफ के संबंधों को और मजबूत करेगा।

यह इवेंट शुक्रवार को रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर के कल्चरल पैलेस में हुआ। पिछले साल, भारत और सऊदी अरब ने सांस्कृतिक सहयोग पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया था।

मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक, “एमओयू का मकसद कला, विरासत, संगीत और साहित्य जैसे कई सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देकर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। इसका फोकस कल्चरल लेन-देन को बढ़ावा देना, रेगुलेटरी और पॉलिसी एक्सपीरियंस शेयर करना और त्योहारों और इवेंट्स में हिस्सा लेने में मदद करना है।”

--आईएएनएस

केके/डीएससी