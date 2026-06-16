राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट से की मुलाकात, जी7 समिट में होंगे शामिल

एवियन, 16 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एवियन में स्वागत किया। पश्चिम एशिया में हाल के समय से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने सहयोगी देशों को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की है, उसे लेकर यूरोपीय देश के नेताओं में काफी नाराजगी है। ऐसे में जी7 में ट्रंप की मौजूदगी पर सबकी निगाहें टिकी है।

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फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार को पहुंचे। मिडिल ईस्ट में इस वर्ष फरवरी से जारी भारी तनाव के बीच, आखिरकार अमेरिका और ईरान ने एक शांति समझौते पर सहमति जताई है। फरवरी से अब तक पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों तथा रुख को देखते हुए, इस समय वैश्विक समुदाय की निगाहें इस शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं।

पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जी-7 के कई सहयोगी देशों के प्रति अपनाए गए कड़े और तल्ख रुख के कारण पुराने मतभेद एक बार फिर उभर आए हैं। हाल के दिनों में उनके बयानों ने उन वैश्विक नेताओं के साथ भी वैचारिक टकराव की स्थिति पैदा कर दी है, जिनके साथ उनके संबंध पहले काफी बेहतर और सम्मानजनक हुआ करते थे।

दरअसल, ट्रंप की इस नाराजगी की वजह ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल संघर्ष में अमेरिका के सहयोगियों की शामिल ना होने की इच्छा है। हालांकि, असल में, जी7 के साथ राष्ट्रपति के संबंध सालों से खराब रहे हैं। इसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान तनाव भरे समिट से शुरू हुई थी।

ट्रंप इस साल के समिट के होस्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को सबसे लंबे समय से जानते हैं। हालांकि, हाल के समय में मैक्रों को लेकर ट्रंप की टिप्पणी ने दोनों नेताओं के बीच के समीकरण को बदला है। हाल के समय में ट्रंप कभी मैक्रों पर टिप्पणी करते नजर आए तो कभी व्यक्तिगत तौर पर मैक्रों की शादी को लेकर टिप्पणी की। ऐसे हालात में मैक्रों हाल के समय में अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ ज्यादा नाराज दिखे। ऐसे में जी7 में ट्रंप के साथ भी देशों के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस