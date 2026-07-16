राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी शिपबिल्डिंग को फिर से बनाने का किया वादा, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बताया

वाशिंगटन, 16 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शिपबिल्डिंग को फिर से शुरू करने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घरेलू शिप प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, कंस्ट्रक्शन में तेजी लाने के लिए विदेशी साझेदारों के साथ काम करेगी और दशकों की गिरावट के बाद अमेरिका के नौसैनिक औद्योगिक बेस को फिर से बनाएगा।

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पेन्सिलवेनिया डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में बुधवार (स्थानीयसमय) को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शिपयार्ड को फिर से बनाना और नेवल प्रोडक्शन को बढ़ाना राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बन गई है। अमेरिका अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करना और सैन्य तैयारी को मजबूत करना चाहता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हमें अपनी नेवी के लिए बहुत सारे जहाजों की जरूरत है। इस बात के बावजूद कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, हमारे जहाज पुराने होते जा रहे हैं और हम सच में उस काम से बाहर हो गए हैं।"

राष्ट्रपति ने घोषणा की कि प्रशासन ऐतिहासिक फिलाडेल्फिया शिपयार्ड में दो मल्टी-मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा जहाज बनाएगा और संकेत दिया कि वाशिंगटन अमेरिका की अपनी औद्योगिक क्षमता को फिर से बनाते हुए विदेशों में बने जहाज खरीदने के लिए तैयार है।

ट्रंप ने कहा, "हम शायद दक्षिण कोरिया और दूसरी जगहों से आने वाली कुछ कंपनियों पर ध्यान देंगे और वे हमारे साथ जहाजों पर काम कर रही हैं और हम कुछ ऐसे जहाज भी खरीदेंगे जो इस इलाके के बाहर बने हैं।"

उन्होंने कहा कि कई अमेरिकी शिपयार्ड वॉटरफ्रंट रियल एस्टेट डेवलपमेंट में बदलने के बाद गायब हो गए, जिससे देश नेवल कंस्ट्रक्शन में पीछे रह गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हम पहले एक दिन में एक जहाज बनाते थे और अब हम उस मामले में पीछे हैं। हमारे बहुत सारे शिपयार्ड पानी पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए बेच दिए गए।"

दक्षिण कोरिया की हनवा डिफेंस यूएसए, जो अब फिलाडेल्फिया शिपयार्ड की मालिक है, ने कहा कि वह अमेरिकी प्रोडक्शन क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है।

हनवा डिफेंस यूएसए के सीईओ माइकल कूल्टर ने कहा, "कोरिया में हमारा शिपयार्ड हर हफ्ते लगभग एक जहाज बनाता है। हमारी योजना है कि हम उस क्षमता को फिलाडेल्फिया में भी लाएं।"

कूल्टर ने कहा कि कंपनी फिलाडेल्फिया को अमेरिकी नेवल कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा सेंटर बनाना चाहती है।

उन्होंने कहा, "जहाज लड़ाई जीतते हैं, शिपयार्ड युद्ध जीतते हैं। यह अमेरिकी शिपबिल्डिंग को फिर से महान बनाने का घर बनने जा रहा है।"

जनरल डायनेमिक्स ने अमेरिकी नौसेना के पनडुब्बी कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए रोड्स इंडस्ट्रीज में 2.5 अरब डॉलर के निवेश की भी घोषणा की। इस परियोजना से पेनसिल्वेनिया में करीब 1,500 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। कंपनी के अध्यक्ष डैनी डीप ने कहा कि यह निवेश राज्य की सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और वर्जीनिया-क्लास तथा कोलंबिया-क्लास पनडुब्बियों के उत्पादन को गति देगा।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसैनिक कार्यक्रमों की बढ़ती लागत और पिछली इंजीनियरिंग रणनीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भविष्य के युद्धपोतों में अनावश्यक जटिलता के बजाय विश्वसनीयता और तेज उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन गुणवत्ता है, लेकिन हमें थोड़ी और गति की जरूरत है।" ट्रंप ने इसके साथ ही पनडुब्बियों, मिसाइलों और अन्य सैन्य प्रणालियों के उत्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया।

शिपबिल्डिंग की यह पहल, बढ़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक-प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सहयोगी डिफेंस कंपनियों के साथ करीबी सहयोग के जरिए अमेरिकी रक्षा औद्योगिक बेस को फिर से बनाने की सरकार की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

समिट में अधिकारियों ने कहा कि शिपयार्ड को मॉडर्न बनाना और नेवल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, भविष्य की सैन्य जरूरतों को पूरा करने और अमेरिका के समुद्री फायदे को बनाए रखने के लिए जरूरी होगा।

--आईएएनएस

केके/पीएम