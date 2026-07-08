राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बानन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, तस्वीर साझा कर कहा- 'भव्य!'

जकार्ता, 8 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बुधवार को दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर प्रम्बानन मंदिर के संयुक्त दौरे पर गए।

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प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ अपनी एक तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा, "राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता से प्रम्बानन मंदिर जाते हुए।"

उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की खिड़की से प्रम्बानन मंदिर का नजारा दिखाई दे रहा है।

मंदिर का हवाई दृश्य साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "भव्य प्रम्बानन मंदिर!"

मंगलवार को इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह और राष्ट्रपति प्रबोवो योग्याकार्ता स्थित प्रम्बानन मंदिर जाएंगे, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।

इस यात्रा के दौरान दोनों नेता संयुक्त रूप से प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और पुनर्स्थापन (रिस्टोरेशन) परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

7 जुलाई को भारत और इंडोनेशिया ने योग्याकार्ता स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत-समर्थित परियोजना पर आशय पत्र का आदान-प्रदान किया। यह आदान-प्रदान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच हुई वार्ता के बाद हुआ, जिसमें दोनों देशों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की।

10वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस भव्य परिसर में हिंदू त्रिमूर्ति शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित ऊंचे-ऊंचे मंदिर हैं, साथ ही उनके दिव्य वाहनों को समर्पित मंदिर भी हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों को दर्शाती हुई सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है, जो भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाती है।

भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों का रिश्ता रामायण और महाभारत की साझा विरासत पर आधारित है।

प्रधानमंत्री मोदी इस समय इंडोनेशिया की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया और इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी भाग लिया।

--आईएएनएस

केआर/