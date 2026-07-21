राष्ट्रपति मुर्मु और दावकोवा की अहम मुलाकात, भारत-उत्तर मैसेडोनिया द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई अहम चर्चा

स्कोप्जे, 21 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्यानोव्स्का-दावकोवा ने मंगलवार को स्कोप्जे स्थित विला वोड्नो में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की।

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बातचीत में खास तौर पर अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने के नए अवसरों पर जोर दिया गया।

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। राष्ट्रपति मुर्मु और राष्ट्रपति दावकोवा ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के संबंधों को आगे और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक से पहले राष्ट्रपति मुर्मु का औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्यानोव्स्का-दावकोवा ने स्कोप्जे के विला वोड्नो में गर्मजोशी से स्वागत किया। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है। उन्हें औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी अहम पहलुओं पर चर्चा की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दोनों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित गहरे और दोस्ताना रिश्तों की फिर से पुष्टि की।"

राष्ट्रपति दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु की यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "हमारे देश की आधिकारिक यात्रा पर आईं भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का स्वागत करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। हमने मैसेडोनिया और भारत के रिश्तों पर चर्चा की, जिसमें अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर खास ध्यान दिया गया।"

उन्होंने कहा, "यह यात्रा भारत के साथ हमारे सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संत मदर टेरेसा की साझा मानवीय विरासत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अनुभव हमारे रिश्तों के नए दौर के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।"

राष्ट्रपति मुर्मु मंगलवार (भारतीय समय के अनुसार) अपनी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तर मैसेडोनिया पहुंचीं। इससे पहले उन्होंने मोल्दोवा की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम