राष्ट्रपति मुर्मु मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पूरी कर वापस लौटीं दिल्ली

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रविवार को मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की अपनी तीन देशों की राजकीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद नई दिल्ली लौट आईं। यह तीन यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संपर्क था।

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उनकी वापसी की घोषणा करते हुए भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल ने पोस्ट किया, “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मोल्दोवा, नॉर्थ मेसेडोनिया और रोमानिया का अपना सरकारी दौरा पूरा करने के बाद दिल्ली पहुंचीं।”

दौरे के आखिरी हिस्से में, राष्ट्रपति मुर्मु रोमानिया गईं, जहां उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर लंबी बातचीत की।

राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मु का बुखारेस्ट के कोट्रोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति डैन ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें सेरेमोनियल वेलकम और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं ने भारत-रोमानिया साझेदारी के खास पहलुओं पर डिटेल में बातचीत की और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के साथ-साथ बहुपक्षीय सहयोग पर भी विचार साझा किए।

इस दौरे में विज्ञान और तकनीक, खेल क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने और बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडीज की एक चेयर बनाने के लिए तीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी हुए।

राष्ट्रपति मुर्मु का दौरा ऐतिहासिक था क्योंकि यह लगभग तीन दशकों में किसी भारतीय राष्ट्रपति का रोमानिया का पहला राजकीय दौरा था। उनके साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बांभणिया, सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और विजय बघेल भी मौजूद थे।

रोमानिया पहुंचने से पहले, राष्ट्रपति मुर्मु ने नॉर्थ मेसेडोनिया का दौरा किया, जो मोल्दोवा में अपने कार्यक्रम खत्म करने के बाद उनके तीन देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव था। राजधानी स्कोप्जे पहुंचने पर, नॉर्थ मेसेडोनिया के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री टिमचो मुकुंस्की ने उनका स्वागत किया।

इस दौरे के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मु ने राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा और प्रधानमंत्री ह्रिस्टिजान मिकोस्की के साथ बातचीत की। बातचीत का मकसद कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और गहरा करना था।

उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत मोल्दोवा के एक अहम दौरे से की और वह इस देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गईं। चिसीनाउ में रहने के दौरान, उन्होंने मोल्दोवा की संसद का दौरा किया और पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के सदस्यों के साथ स्पीकर इगोर ग्रोसु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, प्रेसिडेंट मुर्मु ने भरोसा जताया कि भारत और मोल्दोवा के नेता एक मजबूत, भविष्य को ध्यान में रखकर और आपसी फायदे वाली साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। चिसीनाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मोल्दोवा के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, मिहाई पोपसोई ने उनका स्वागत किया।

--आईएएनएस

केके/एएस