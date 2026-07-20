राष्ट्रपति मुर्मु ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचीं मोल्दोवा, उपप्रधानमंत्री पोपसोई ने किया स्वागत

चिसीनाउ, 20 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार को मोल्दोवा, नॉर्थ मेसेडोनिया और रोमानिया के अपने दौरे के पहले पड़ाव पर चिसीनाउ पहुंचीं। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला दौरा था। मोल्दोवा के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाई पोपसोई ने चिसीनाउ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

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राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मोल्दोवा, नॉर्थ मेसेडोनिया और रोमानिया के अपने स्टेट विजिट के पहले लेग में चिसीनाउ, मोल्दोवा पहुंचीं। चिसीनाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा के उपप्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री मिहाई पोपसोई ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला दौरा है।"

राष्ट्रपति मुर्मू, राष्ट्रपति मैया सैंडू के बुलावे पर मोल्दोवा के सरकारी दौरे पर पहुंचे। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला दौरा है।

अपने दौरे के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मु राष्ट्रपति सैंडू से बातचीत करेंगी। वह मोल्दोवा पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट इगोर ग्रोसु से मिलेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, वह मोल्दोवा-इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा, वह एक बिजनेस फोरम और भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगी।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत और मोल्दोवा के बीच अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। यह दौरा एक अहम और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा और दोनों देशों के संबंधों को एक बड़ी साझेदारी तक ले जाएगा। खेती, स्वास्थ्य सुविधा और फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और शिक्षा के क्षेत्रों में आपसी फायदे वाले सहयोग की अच्छी गुंजाइश है।"

17 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मु के मोल्दोवा दौरे पर एक स्पेशल ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम), सिबी जॉर्ज ने कहा कि मोल्दोवा का दौरा दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा करने और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बात करने का मौका देगा। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मुर्मु का दौरा बिजनेस-टू-बिजनेस के बीच मजबूत लिंकेज और व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार होगा।

सिबी जॉर्ज ने कहा, "यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा करने और सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के संबंधों को राजनीतिक सद्भावना से आगे बढ़ाकर व्यापार और निवेश, डिजिटल तकनीक, इनोवेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, खेती, संस्कृति, कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में बड़ी साझेदारी तक ले जाने के तरीकों पर चर्चा करने का मौका देता है।"

मोल्दोवा लेग प्रेसिडेंट मुर्मु के तीन देशों के दौरे का पहला स्टॉप है, जिसके बाद वह उच्च-स्तरीय बैठकों के लिए नॉर्थ मेसेडोनिया और रोमानिया जाएंगी।

--आईएएनएस

केके/एएस