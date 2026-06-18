राष्ट्रपति मैक्रों के हिंदी में संदेश ने जीता दिल, पीएम मोदी से कहा, 'भारत-फ्रांस की दोस्ती अमर रहे'

पेरिस, 18 जून (आईएएनएस)। भारत और फ्रांस के गहरे और मजबूत रिश्तों को दिखाते हुए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती का ज‍िक्र करते हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को हिंदी में एक खास विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। यह संदेश उस समय दिया गया, जब पीएम मोदी फ्रांस की अपनी एक और सफल यात्रा पूरी कर रहे थे।

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मैक्रों ने हिंदी में कहा, "प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है कि आप पेरिस में हैं। यहां आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर है।"

इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती पर विचार साझा किए।

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि मेरी हिंदी सही थी। लेकिन, मेरे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपकी दोस्ती के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। फ्रांस आपसे प्यार करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहां हैं और दिल्ली लौटने से पहले इतने सारे दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। मैं अगले फरवरी में भारत आऊंगा, लेकिन आप मेरे सच्चे मित्र हैं। हम आपसे प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखिए।"

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस में आयोजित 'विवाटेक 2026' में हिस्सा लिया, जो यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम माना जाता है।

तकनीकी उद्यमियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मानव-केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), नई तकनीकों और उभरती तकनीकों में भारत-फ्रांस सहयोग के बढ़ते दायरे पर भारत की सोच को सामने रखा।

उन्होंने कहा कि तकनीक ने भारत में बड़े बदलाव लाए हैं। डिजिटल पेमेंट्स, एआई की मदद से कृषि में प्रगति और अंतरिक्ष क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने देश को नई दिशा दी है।

मुख्य भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारतीय स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से भी मुलाकात की। इन स्टार्टअप्स ने उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए नई तकनीकों और व्यावहारिक समाधान प्रदर्शित किए।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि फ्रांस के साथ भारत के संबंध वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, रक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहरा सहयोग जारी है।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम