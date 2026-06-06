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रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले को किया नाकाम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 06, 2026, 06:07 PM
रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले को किया नाकाम

सेंट पीटर्सबर्ग, 6 जून (आईएएनएस)। रूसी एयर डिफेंस फोर्स ने लेनिनग्राद इलाके में हवाई हमले के दौरान 144 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यह जानकारी इलाके के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज्डेंको ने शनिवार को सोशल मीडिया पर दी।

ड्रोज्डेंको ने कहा कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की खबर है, जिससे घरों को थोड़ा नुकसान हुआ है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोज्डेंको ने कहा कि हमले की वजह से लोमोनोसोव्स्की जिले में रूसी रक्षा मंत्रालय की एक जगह पर आग लग गई। आग लगने की वजह से चार स्थानीय लोगों को मेडिकल मदद दी गई। एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक बच्चे समेत तीन अन्य लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक, फैसिलिटी के आसपास के सिक्योरिटी जोन से 600 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।

ड्रोज्डेंको ने कहा कि आग बुझा दी गई है और इमरजेंसी रिकवरी का काम पूरा हो गया है। शहर के गवर्नर अलेक्जेंडर बेग्लोव ने बताया कि इससे पहले दिन में, सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में तीन लोग घायल हो गए।

बेग्लोव ने आगे कहा कि घायलों को मामूली चोटें आईं और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है।

यह साल के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के शुरू होने के बाद से सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद इलाके में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला है।

इस बीच, यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के क्रास्नोडार इलाके के उस्त-लाबिंस्क में तेल डिपो में आग लग गई। क्षेत्रीय ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ने कहा कि आस-पास के घरों से 60 लोगों को निकाला गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में कई इलाकों में 376 यूक्रेनी यूएवी को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया।

सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद इलाके के लोग शनिवार सुबह से ही धमाकों जैसी तेज आवाजें सुनने की बात बता रहे हैं।

शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत और बैठक का प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने फिलहाल के लिए कीव के नेता के साथ आमने-सामने की बैठक की संभावना को खारिज कर दिया है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम