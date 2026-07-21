नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने एक बार फिर यद्ध नियमों के खिलाफ जाकर बहुमंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। रूस के हवाई हमलों में जापोरिज्जिया, खेरसोन और ओडेसा में कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा, ''जापोरिज्जिया में रूसी हवाई हमलों के बाद बचाव अभियान जारी है। बदकिस्मती से हमले में दो लोगों की मौत हो गई है। मैं उनके परिवारों और अपने प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। कई लोग घायल भी हुए हैं।''
जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने एक सामान्य बहुमंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। पहली से सातवीं मंजिल तक के फ्लैटों में आग लग गई है। मौके पर सभी जरूरी सेवाएं मौजूद हैं। बचाव दल और डॉक्टर लोगों की मदद के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को खेरसोन पर भी गाइडेड हवाई बमों और अलग-अलग तरह के ड्रोन, जिनमें एफपीवी ड्रोन भी शामिल हैं, से हमले किए। इसमें दो लोग घायल हुए हैं और दुख की बात है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि ओडेसा और उसके आसपास के इलाके भी हमलों का निशाना बने। रूस ने एक सामान्य सार्वजनिक पार्क पर मिसाइल हमला किया। शहर पर जेट ड्रोन से भी हमला किया गया। एक चार मंजिला रिहायशी इमारत और कई कारों को नुकसान पहुंचा। दो लोग घायल हुए हैं। वहीं, आसपास के क्षेत्र में तीन सामान्य रिहायशी घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।
हमारे साझेदार देशों का यूक्रेन का समर्थन जारी रखना बहुत जरूरी है। यूरोपीय संघ के 21वें प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी मिलनी चाहिए और हमारी रक्षा के लिए मदद भी जारी रहनी चाहिए। यह भी बेहद जरूरी है कि सेना और अधिकारियों के साथ जिन हथियारों और रूस का मुकाबला करने के लिए जरूरी उपकरणों पर हमने चर्चा की है, उन्हें निर्माता कंपनियां जितनी जल्दी हो सके उपलब्ध कराएं। लोगों की जान बचाने में जो भी मदद मिल सकती है, उसे बिना देरी के लागू किया जाना चाहिए।