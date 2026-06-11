नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद किया है। ये शुभकामनाएं उन्हें भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर मिली हैं।

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कई वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की और कहा कि जनता का उन पर लगातार भरोसा उनके काम को दिखाता है।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर लिखा, “आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। मैं हमारे व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और भारत-सिंगापुर संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं।”

गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आपके अच्छे शब्दों और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली। मैं भारत और गुयाना के लोगों के लाभ के लिए हमारे सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करता हूं।”

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं हमारे देशों और दुनिया के हित के लिए भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने की उम्मीद करता हूं।”

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से साझा किए गए वीडियो को रीपोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, “आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे मित्र। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत-इजरायल दोस्ती आने वाले वर्षों में और मजबूत होती जाएगी।”

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने उनके शुभकामनाओं के लिए आभार जताया और कहा कि वे भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने कहा, “मैं हमारी भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी में बनी गति को आगे बढ़ाने की उम्मीद करता हूं, जिससे दोनों देशों और लोगों को फायदा होगा।”

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा, “मैं हमारी दोस्ती को बहुत महत्व देता हूं और भारत-भूटान के विशेष रिश्ते को बहुत सराहता हूं।”

इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई अन्य विश्व नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि वे भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इससे पहले 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में 12 साल पूरे किए।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था।

नेहरू का कार्यकाल 1952 से माना जाता है, क्योंकि उससे पहले 1947 से 1952 तक वे अंतरिम सरकार के प्रमुख थे और देश के पहले आम चुनाव बाद प्रधानमंत्री चुने गए थे।

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 साल से ज्यादा समय तक सेवा दी, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इसी वजह से लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में यह रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है।

नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और फिर 2019 में दोबारा और 2024 में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की।

उनकी सरकार के कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित विकास कार्य हुए हैं, जैसे नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कर्तव्य पथ, वंदे भारत ट्रेनें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आईएनएस विक्रांत, कश्मीर रेल लिंक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नमो भारत आरआरटीएस और गंगा एक्सप्रेसवे।

--आईएएनएस

एवाई/एएस