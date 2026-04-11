Keir Starmer Doha Visit : दोहा में कतर-ब्रिटेन की कूटनीतिक बैठक, युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने पर जोर

दोहा: कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल-थानी ने शुक्रवार को दोहा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में घोषित हुए युद्धविराम के बाद क्षेत्र की ताजा स्थिति पर चर्चा की।

कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शेख मोहम्मद ने युद्धविराम का समर्थन किया और कहा कि हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए इस मौके को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा, जहाजों की आवाजाही की आजादी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमों के मुताबिक बनाए रखना बेहद जरूरी है। इससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है और दुनिया की सप्लाई चेन भी सुरक्षित रहती है।

शेख मोहम्मद ने पिछले समय में कतर को मिले ब्रिटेन के समर्थन और रक्षा क्षेत्र में सहयोग की भी सराहना की।

वहीं, स्टार्मर ने भी कतर के साथ एकजुटता जताई और कहा कि इस युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलना बहुत जरूरी है ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे।

दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों और खासकर रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की।

स्टार्मर इस समय खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। वे वहां के नेताओं से मिलकर युद्धविराम को मजबूत करने और लंबे समय तक शांति लाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।

उनकी यात्रा से पहले दस डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ''ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस दौरे के दौरान स्टार्मर यह साफ करेंगे कि उनकी सरकार तनाव कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही, वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करने के लिए ठोस कदमों पर भी चर्चा करेंगे। यह भी बताया गया कि ब्रिटेन इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रहा है और दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।''

यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, गुरुवार को स्टार्मर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान से मुलाकात की। उन्होंने ईरान के हमलों में जान गंवाने वालों के लिए दुख जताया और यूएई के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। दोनों नेताओं ने माना कि आम नागरिकों की जगहों को निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्धविराम का स्वागत है, लेकिन इसे स्थायी शांति में बदलने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुद्दे पर भी बात हुई, जहां सामान की आवाजाही को फिर से सामान्य बनाना जरूरी बताया गया ताकि दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित न हो।

--आईएएनएस