पेंटागन में अचानक गैस मास्क और प्रोटेक्टिव गियर पहनकर पहुंची रेस्क्यू टीम, बिल्डिंग को कराया गया खाली

वाशिंगटन, 11 जून (आईएएनएस)। पेंटागन के एक हिस्से को खाली कराकर लॉकडाउन कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग को खाली कराकर उसमें रेस्क्यू टीमें गैस मास्क और प्रोटेक्टिव गियर पहनकर पहुंची। हालांकि, अधिकारियों ने इसे केवल हवा की गुणवत्ता में दिक्कत बताकर गलत मतलब ना निकालने का अनुरोध किया।

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अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने दो जानकार सूत्रों के हवाले से बताया कि पेंटागन को लॉकडाउन और खाली करना एक गलत अलार्म की वजह से हुआ। गुरुवार को पहले तीन जानकार सूत्रों और स्थानीय अग्नि विभाग ने बताया कि बिल्डिंग के अंदर कई फ्लोर और कॉरिडोर को लॉकडाउन कर दिया गया था और दूसरों को “खतरनाक सामान की घटना” की वजह से खाली करा दिया गया था।

इस संबंध में पेंटागन प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पेंटागन के पास बिल्डिंग और उसमें रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवांस्ड सिस्टम हैं। उन सिस्टम ने एयर क्वालिटी की एक दिक्कत का पता लगाया है, जिसके लिए तब तक सावधानी बरतने की जरूरत है जब तक हम इसकी अहमियत का पता नहीं लगा लेते। विभाग बुनियादी सुरक्षा रणनीति लागू कर रहा है, जिसमें प्रभावित इलाके के लिए शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर भी शामिल है। रिस्पॉन्स टीमें मौजूद हैं और बिल्डिंग में रहने वालों की मदद के लिए तैयार हैं।"

आर्लिंग्टन फायर एंड ईएमएस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि आर्लिंग्टन काउंटी फायर डिपार्टमेंट की खतरनाक सामान टीम खतरनाक सामान की घटना के दौरान पेंटागन में काम कर रही थी।

पेंटागन की सुरक्षा टीम के भेजे गए मैसेज में कहा गया कि हवा की गुणवत्ता की दिक्कत का पता चला और टेस्टिंग की जरूरत है।

मैसेज में कहा गया, “इस और टेस्टिंग में एक से दो घंटे लग सकते हैं। रिस्पॉन्स टीमें मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर बिल्डिंग में रहने वालों की मदद के लिए तैयार हैं। आप सेंटर कोर्टयार्ड में कई एजेंसियों के रिस्पॉन्स स्टाफ और सावधानी के उपाय देख सकते हैं। कृपया इन गतिविधियों का गलत मतलब न निकालें।”

दो सोर्स ने बताया कि बड़े पेंटागन कॉम्प्लेक्स के कॉरिडोर चार से सात में दूसरी से पांचवीं मंजिल को बंद कर दिया गया था। तीसरे सोर्स ने सीएनएन को बताया कि बिल्डिंग में पुलिस ने गैस मास्क और पूरे केमिकल प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए थे।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी