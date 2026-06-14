प्रधानमंत्री मोदी ने सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिक को कहा धन्यवाद, दोस्ती मजबूत करने पर दिया जोर



नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने पीएम मोदी को भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी।

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अलेक्जेंडर वुसिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई।"

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, "देश के सर्वोच्च पद पर इतने लंबे समय तक बने रहना इस बात का प्रमाण है कि जनता को अपने नेता पर कितना भरोसा है। उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा और देश की प्रगति के लिए समर्पित किया है। किसी नेता की असली ताकत सिर्फ उसके पद पर बिताए गए वर्षों या जीते गए चुनावों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस विरासत, उपलब्धियों और दूरदर्शी सोच से मापी जाती है जो वह पीछे छोड़ जाता है।"

उन्होंने कहा, "मुझे हमारी हाल की मुलाकात की याद बहुत खास लगती है, जो आपसी समझ और सम्मान से भरी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान मैंने एक अनुभवी राजनेता की समझ और ऐसे नेता की सोच को महसूस किया जो आधुनिक दुनिया की चुनौतियों को अच्छी तरह समझता है और साथ ही परंपरा, पहचान और राष्ट्रीय हितों को महत्व देता है।"

राष्ट्रपति वुसिक ने कहा कि अनुभव, दूरदृष्टि और भारत के प्रति समर्पण का यही अनोखा मेल प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा नेता बनाता है जिसकी आवाज दुनियाभर में सुनी और सम्मानित की जाती है।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, लगातार सफलता और आने वाले वर्षों में भारत को प्रगति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने की शक्ति की कामना करता हूं।"

इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति वुसिक, आपके स्नेहपूर्ण और दिल से दिए गए शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।"

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्‍स' पर लिखा, "मुझे आपकी हाल की भारत यात्रा और हमारी सार्थक बातचीत की याद है। भारत, सर्बिया के साथ अपनी मित्रता को बहुत महत्व देता है और आने वाले समय में हमारे संबंधों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"

इससे पहले, 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में अपने 12 साल पूरे किए।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 4,399 दिन पूरे कर लिए, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी