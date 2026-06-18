पेरिस में गूंजा 'ऐ वतन', पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय ने साझा किए भावुक पल

पेरिस, 18 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देशों के दौरे के आखिरी चरण में पेरिस पहुंचे हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री की मौजूदगी से वहां के भारतीय समुदाय में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कई लोगों ने इस मौके को गर्व और यादगार पल बताया और कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने उन्हें हजारों मील दूर होने के बावजूद अपने देश से जुड़ा हुआ महसूस कराया।

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प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के कई सदस्य इकट्ठा हुए और बातचीत के बाद आईएएनएस के साथ अपने अनुभव और भावनाएं साझा कीं। भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि 2023 में फ्रांस आने के बाद से यह तीसरी बार था, जब वे प्रधानमंत्री मोदी से मिले। मुझे बहुत गर्व है।

उन्होंने कहा, "भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत संबंध और एक अच्छी दोस्ती है। मैं उनसे एक बार फिर मिलकर उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं।”

भारतीय समुदाय के एक और सदस्य, जो मूल रूप से कोयंबटूर के रहने वाले हैं और अब पेरिस में बिजनेस कर रहे हैं, ने इस मीटिंग को गर्व का पल बताया और कहा, “मैं भारतीय मूल का हूं और अभी पेरिस में रहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलना बहुत गर्व की बात है।”

पेरिस में छुट्टियां मनाने आए एक पर्यटक ने कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से फ्रांस में रहने और घूमने वाले भारतीय बहुत भावुक हो गए।

उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, “हम सभी बहुत भावुक हैं। यहां मौजूद भारतीय उनके दौरे से बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए हैं और मेरा मानना ​​है कि भारतीय उन्हें देश का नेतृत्व करते हुए और इसे और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए देखना चाहेंगे।”

भारतीय समुदाय के एक और सदस्य ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मैं बहुत भावुक हो गया हूं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही परिवार का कोई यहां आया हो। मैं खासकर भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती साझेदारी से भारतीय इनोवेटर्स के लिए बन रहे मौकों और प्लेटफॉर्म को लेकर खुश हूं।”

पेरिस में रहने वाले एक स्टूडेंट ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत खुश हूं। मैं यहां एक स्टूडेंट के तौर पर आया था। भारत और फ्रांस के बीच मजबूत संबंधों की वजह से भारतीय स्टूडेंट्स को दो साल का वर्क परमिट मिलता है, जो एक बड़ा मौका है। मैं एक भारतीय नागरिक होने और प्रधानमंत्री से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।”

फ्रांस में भारतीय सांस्कृतिक समूहों के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। राजस्थान के प्रसिद्ध सांस्कृतिक दल ढोआड़ जिप्सीज, जयपुर महाराजा ब्रास बैंड और बॉलीवुड मसाला ऑर्केस्ट्रा के निदेशक रहीस भारती ने भी खुशी व्यक्त की।

रहीस भारती ने कहा, “आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह में शामिल होने का सम्मान मिला। हमारा पूरा ढोआड़ ग्रुप यहां मौजूद है और भारतीय दूतावास ने हमें प्रधानमंत्री के कल होने वाले कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए भी आमंत्रित किया है।”

ढोआड़ ग्रुप के सदस्य अफरीदी भारतीय ने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति देना उनके लिए गर्व का क्षण था।

उन्होंने कहा, “जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार का ही कोई सदस्य आया हो। उनके सामने प्रस्तुति देना हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। हमारे जयपुर महाराजा बैंड ने इस अवसर पर देशभक्ति गीत ‘ऐ वतन’ प्रस्तुत किया, जिससे यह पल और भी यादगार बन गया।”

फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में बैठकों का दौर पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार सुबह पेरिस पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान पर गर्व है।

उन्होंने कहा कि भारत-फ्रांस की साझेदारी पूरी दुनिया की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कुछ देर पहले पेरिस पहुंचा, जहां भारतीय समुदाय ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और फ्रांस को करीब लाने में उनके प्रयासों पर मुझे गर्व है। भारत-फ्रांस की साझेदारी हमारे ग्रह की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

--आईएएनएस

केके/वीसी