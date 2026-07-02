प्रोफेसर राजकुमार, शशि थरूर का जापान की संसद में संबोधन, जेजीयू ने अकादमिक संबंधों को किया गहरा

टोक्यो, 2 जुलाई (आईएएनएस)। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के भारत दौरे से एक दिन पहले ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के फाउंडिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर सी. राजकुमार और सांसद डॉ. शशि थरूर ने टोक्यो में नेशनल डाइट बिल्डिंग में जापान के नेशनल डाइट के सदस्यों की एक जानी-मानी दोनों पार्टियों की बैठक को संबोधित किया।
इस बातचीत की अहमियत इसलिए और बढ़ गई क्योंकि यह जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के भारत के आधिकारिक दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत-जापान वार्षिक समिट के साथ हुई। जैसे-जैसे दोनों सरकारें सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा कर रही हैं, टोक्यो में हुई बातचीत से पता चला कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध न सिर्फ सरकारों से बल्कि पार्लियामेंट, यूनिवर्सिटी, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी से भी मजबूत होते हैं।
इस बातचीत की अध्यक्षता जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 80वें स्पीकर फुकुशिरो नुकागा ने की और इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ काउंसिलर्स, दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल डाइट के सदस्यों की एक खास और दोनों पार्टियों की बैठक हुई।
इस बैठक में पूरे जापान से सीनियर पार्लियामेंट्री लीडर्स, पूर्व मंत्री, सरकारी प्रतिनिधि, जाने-माने डिप्लोमेट्स, जाने-माने एकेडेमिक्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल हुए। इसमें शामिल होने वालों की संख्या से पता चलता है कि जापान भारत के साथ संसदीय डायलॉग, शैक्षणिक सहयोग, डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, इनोवेशन और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों पार्टियों का मजबूत कमिटमेंट चाहता है।
उन्होंने कहा, “एशिया का बदलता भू-राजनीतिक माहौल दिखाता है कि सबसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी शिक्षा, शोध, तकनीक, ह्यूमन कैपिटल, संस्थागत सहयोग और इनोवेशन में लगातार निवेश के जरिए सब्र से बनाई जाती हैं। भारत और जापान के पास यूनिवर्सिटी, वैज्ञानिक सहयोग, उद्यमिता, एकेडमिक मोबिलिटी और नॉलेज पार्टनरशिप में निवेश करके अपने संबंध को और गहरा करने का एक खास मौका है।”
उन्होंने एक ऐसे भविष्य की बात कही जिसमें भारतीय और जापानी यूनिवर्सिटी और भी ज्यादा मिलकर काम करें, रिसर्चर मिलकर ग्लोबल चुनौतियों का सामना करें, स्टूडेंट दोनों देशों के बीच ज्यादा आसानी से आएं-जाएं और सरकारें, इंडस्ट्री और एकेडेमिया मिलकर हिंद-प्रशांत और उससे आगे के लिए समाधान बनाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे निवेश से ऐसे संबंध बनते हैं जो मजबूत होते हैं क्योंकि वे न सिर्फ नीति पर बल्कि लोगों पर भी आधारित होते हैं।
जापान के साथ जेजीयू के अपने जुड़ाव के बारे में बताते हुए प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि 27 बड़े जापानी संस्थान के साथ यूनिवर्सिटी की साझेदारी और पूरे जापान में स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम में लगभग 200 स्टूडेंट्स का हिस्सा लेना, लंबे समय तक एकेडमिक सहयोग बनाने के लिए इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट को दिखाता है।
इन पार्टनरशिप ने स्टूडेंट मोबिलिटी, फैकल्टी कोलेबोरेशन, जॉइंट रिसर्च, इनोवेशन और इंटरकल्चरल समझ को मजबूत किया है, जिससे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी कैसे देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले पुल का काम कर सकती हैं।
प्रोफेसर राज कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा आज के भारत-जापान संबंधों के खास स्तंभों में से एक बन गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भरोसा, आपसी समझ, लीडरशिप और जिंदगी भर की दोस्ती पैदा करती हैं, जो पीढ़ियों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करती हैं।
शशि थरूर ने पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की उतनी ही जरूरी भूमिका पर बात की और कहा कि डिप्लोमेसी सिर्फ हितों पर बातचीत करने या मुश्किलों का सामना करने के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे रूप में, डिप्लोमेसी यादों को बचाकर रखती है, आपसी सम्मान दिखाती है, और देशों को एक साथ बेहतर भविष्य की कल्पना करने और उसे बनाने के लिए प्रेरित करती है।
भारत और जापान के बीच सदियों पुराने संबंधों पर बात करते हुए थरूर ने कहा, “दोनों देशों के बीच दोस्ती बौद्ध धर्म, सांस्कृतिक लेनदेन, लोकतांत्रिक मूल्य और गहरी सभ्यता के सम्मान से बढ़ी है। यह साझा इतिहास न सिर्फ गर्व का कारण है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। दोनों देशों के सामने चुनौती नई दोस्ती बनाने की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने में सक्षम संस्थान के जरिए एक पक्की दोस्ती को लगातार नया और मजबूत करने की है। जबकि सरकारें रणनीतिक साझेदारी बनाती हैं, आखिर में लोग ही उन्हें बनाए रखते हैं। भारत-जापान संबंधों का भविष्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते के साथ-साथ स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, पार्लियामेंटेरियन, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट और नागरिकों के बीच बने संबंधों पर भी निर्भर करेगा। ये पक्के इंसानी संबंध रणनीतिक सहयोग को पक्की साझेदारी में बदलते हैं।”
नेशनल डाइट के सदस्यों ने भारत के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव के बारे में गर्मजोशी से बात की और भारत की सभ्यता की विरासत, लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक संस्थाओं, आर्थिक बदलाव और बढ़ती ग्लोबल भूमिका की सराहना की। उन्होंने दोनों लोकतंत्रों के बीच संसदीय आदान-प्रदान, एजुकेशनल पार्टनरशिप, एकेडमिक सहयोग, साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के अपने वादे को फिर से दोहराया।
ऐसे समय में जब भारत और जापान अपनी विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के भविष्य को आकार देने के लिए सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, टोक्यो में हुई बातचीत ने हमें सही समय पर याद दिलाया कि सिर्फ सरकारें ही लंबे समय तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं बना सकतीं। यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट, स्कॉलर, रिसर्चर, एंटरप्रेन्योर और सिविल सोसाइटी मिलकर इंस्टीट्यूशनल नींव देते हैं जिससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पीढ़ियों तक फलती-फूलती है।
इस बातचीत की अध्यक्षता जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 80वें स्पीकर फुकुशिरो नुकागा ने की और इसमें जापान के नेशनल डाइट के सदस्य, सीनियर पार्लियामेंट्री लीडर, पूर्व मंत्री, सरकारी प्रतिनिधि, पॉलिसी एक्सपर्ट, एकेडेमिक्स और इंडस्ट्री लीडर्स की एक बहुत ही जानी-मानी और दोनों पार्टियों की बैठक हुई।
--आईएएनएस
केके/पीएम