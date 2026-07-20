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पेरू में महसूस हुए दो भूकंप के झटके, कम से कम छह लोगों की मौत और 21 घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 20, 2026, 06:55 AM
पेरू में महसूस हुए दो भूकंप के झटके, कम से कम छह लोगों की मौत और 21 घायल

लीमा, 20 जुलाई (आईएएनएस)। पेरू के एक पहाड़ी इलाके में दो बार भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। देश के सिविल डिफेंस चीफ की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार, कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए।

पेरू के नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया गया कि शनिवार रात को लीमा से करीब 300 किमी (186 मील) पूरब में जुनिन इलाके के चुपाका प्रांत में 5.1 और 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए।

सेंटर ने बताया कि पहला भूकंप 24 किमी की गहराई पर और दूसरा 18 किमी की गहराई पर आया। यूरोपीय-मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने पहले बताया था कि पहले भूकंप की तीव्रता 5.6 थी। बचावकर्मी उन लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं जो अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं।

प्रेसिडेंट-इलेक्ट केइको फुजीमोरी ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “जुनिन में आए भूकंप से हुई त्रासदी पर मुझे बहुत दुख है। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जो मारे गए हैं और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं।”

पेरू के नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट के हेड लुइस वास्केज ने लोकल रेडियो स्टेशन एक्सिटोसा को बताया कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 48 घर तबाह हो गए हैं और 18 और घरों को नुकसान पहुंचा है। इससे लगभग 300 लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अस्थायी कैंप दिए जा रहे हैं।

चुपाका में प्रभावित समुदायों के घर आम तौर पर एडोब ब्लॉक से बने शुरुआती ढांचे हैं। वास्केज ने कहा कि इमरजेंसी टीम और फायरफाइटर रविवार सुबह प्रभावित इलाकों में मलबा हटाने के लिए पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि और लोग फंसे हो सकते हैं।

पेरू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे बसा है, यह एक ऐसा जोन है जो दुनिया की लगभग 85 फीसदी सीस्मिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।

--आईएएनएस

केके/एएस