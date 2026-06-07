पीओके में तनावपूर्ण हालात बरकरार, ब्रिटेन के सांसद ने विदेश सचिव यवेट कूपर को पत्र लिखकर जताई चिंता

लंदन, 7 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके) में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में ब्रिटेन के सांसद इमरान हुसैन ने विदेश सचिव यवेट कूपर को पत्र लिखकर पीओके में मौजूदा हालात को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है।

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ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने कहा, "हम पीओके से हाल ही में आई उन रिपोर्टों पर अपनी गहरी चिंता जाहिर करने के लिए लिख रहे हैं जिनमें कहा गया है कि बड़े लॉकडाउन के तहत कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, बढ़ते तनाव और पाबंदियों की वजह से इस इलाके के लोगों की बाहरी दुनिया से बातचीत करने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। सांसदों के तौर पर ब्रिटेन के कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है, जिन्होंने बताया है कि वे इस इलाके में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इससे ब्रिटिश कश्मीरियों में काफी चिंता और परेशानी हुई है, जिनमें से कई अपने परिवारों की भलाई और सुरक्षा को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं।"

ब्रिटिश सांसद ने पत्र में आगे लिखा कि हम ब्रिटिश नागरिकों की गिरफ्तारी, संचार पर रोक और अधिकारियों और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत टूटने की खबरों से भी चिंतित हैं। हम मानते हैं कि तेजी से बदलते हालात की रिपोर्ट अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन संवेदनशील और राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में कम्युनिकेशन पर कोई भी रोक अनिश्चितता बढ़ाने, भरोसा कम करने और तनाव बढ़ाने का खतरा पैदा करती है। हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि कम्युनिकेशन सर्विस में रुकावट आई है और कई पुराने नागरिक, गवर्नेंस और बुनियादी मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं पर विवादों के बाद बातचीत रुक गई है।

उन्होंने आगे कहा, "हमारा मानना ​​है कि इस स्थिति को शांतिपूर्ण बातचीत, संयम और चिंता जताने वालों के साथ सही बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। शांति से इकट्ठा होने का अधिकार, बोलने की आजादी और बातचीत तक पहुंच जरूरी सिद्धांत हैं जो स्थिरता और जनता का भरोसा बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर जब तनाव बहुत ज्यादा हो। बड़े लॉकडाउन के हिस्से के तौर पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस में रुकावट की रिपोर्ट, साथ ही पुलिसिंग, सुरक्षा और जनता के विरोध के अधिकार से जुड़ी चिंताएं, सभी पार्टियों द्वारा तनाव कम करने और अच्छे से बातचीत करने की जरूरत को और पक्का करती हैं।"

--आईएएनएस

केके/डीकेपी