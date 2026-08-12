वॉशिंगटन, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के एक बयान के अनुसार, अमेरिकी बलों ने पनामा के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज की स्टीयरिंग गियर निष्क्रिय कर दिया। यह जहाज कथित तौर पर ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने का प्रयास कर रहा था।

सेंटकॉम ने कहा, "पनामा-ध्वज वाले एम/वी वेला नोवा ने ओमान की खाड़ी से होकर ईरान के एक बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की, जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन था। इस दौरान सेंटकॉम बलों ने जहाज की स्टीयरिंग ग‍ियर को निष्क्रिय कर दिया।"

कमांड के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना के एक एमएच-60 हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर दो मिसाइलें दागीं। जहाज के चालक दल ने अमेरिकी बलों की बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज क‍िया, ज‍िसके बाद अमेरिकी नौसेना के एमएच-60 हेलीकॉप्टर ने वेला नोवा के इंजन रूम पर दो हेलफायर मिसाइलें दागीं। अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह लागू है।

समुद्री सुरक्षा कंपनी वैनगार्ड ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि मिसाइल जहाज से टकराई, जिससे आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया।

सेंटकॉम ने जानकारी दी कि 11 अगस्त तक नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले 55 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग परिवर्तित कराया गया है, नियमों की अनदेखी करने वाले तीन जहाजों को निष्क्रिय किया गया है और दो जहाजों को अपने नियंत्रण में लिया गया है।

इस बीच, कंबाइंड जॉइंट टास्क फोर्स-ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व (सीजेटीएफ-ओआईआर) में 11 अगस्त को मध्य पूर्व में औपचारिक रूप से नेतृत्व परिवर्तन हुआ। मेजर जनरल केविन लैम्बर्ट ने कमान रियर एडमिरल लियाम हुलिन को सौंपी।

यह समारोह अमेरिका के नेतृत्व वाले उस टास्क फोर्स की कमान के आधिकारिक हस्तांतरण का प्रतीक था, जो इराक और सीरिया में आईएसआईएस (आईएसआईएस) के खिलाफ अभियानों में सहयोगी बलों का समर्थन करता है।

वर्ष 2014 में अमेरिकी सेंटकॉम की ओर से स्थापित सीजेटीएफ-ओआईआर, साझेदार बलों को आईएसआईएस के खिलाफ अभियान चलाने में सलाह, सहायता और सहयोग प्रदान करता है।

सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस समारोह की अध्यक्षता की। सेंटकॉम की 'एक्स' पोस्ट के अनुसार, उन्होंने टास्क फोर्स की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बल 'आतंकवाद का मुकाबला करने, साझेदारियों को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कूपर ने सीजेटीएफ-ओआईआर के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान केविन लैम्बर्ट की प्रतिबद्धता और नेतृत्व की भी सराहना की।

यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय में हुआ है जब टास्क फोर्स क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर आईएसआईएस से उत्पन्न खतरों का सामना करने और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एवं स्थिरता को मजबूत करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है।

--आईएएनएस

एवाई/एएस