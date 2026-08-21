पाकिस्तान: बहन की मौजूदगी में हुआ इमरान खान का चेकअप, मंत्री बोले- वो मेडिकली फिट

इस्लामाबाद, 21 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने शुक्रवार को दावा किया कि पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान मेडिकली फिट हैं और बहन की मौजूदगी में चिकित्सकों ने उनकी जांच की।

वहीं उनको अदियाला जेल वापस भेजने से पहले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पिम्स) में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। इस मामले पर सूचना मंत्री के शुरुआती बयान में उस अस्पताल का खास तौर पर नाम नहीं लिया गया था जहां इमरान को ले जाया गया था। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि इमरान की जांच शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कराई जाए, जो एक प्राइवेट अस्पताल है।

बाद में तरार ने साफ किया कि इमरान को पिम्स ले जाया गया था, जो सरकार द्वारा चलाया जाने वाला हॉस्पिटल है, जहां पीटीआई संस्थापक का हाल के महीनों में आंखों की बीमारी का इलाज हुआ है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूचना मंत्री ने एक पोस्ट कर बताया, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कैदी को 20 और 21 अगस्त की रात को कड़ी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल ले जाया गया।"

उन्होंने आगे कहा, "योग्य डॉक्टरों की एक टीम, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन शामिल थे, ने उनकी विस्तृत जांच की और उन्हें मेडिकली फिट घोषित किया।" उन्होंने यह भी बताया कि जांच के दौरान इमरान की बहन उज्मा खान भी मौजूद थीं।

उन्होंने कहा, "यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें 21 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे वापस अदियाला जेल भेज दिया गया।" बाद की एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मेडिकल जांच पीआईएमएस में की गई, जिसमें अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा, "अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं की वजह से बनी सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, उन्हें पिम्स ले जाया गया और मेडिकल जांच में वे स्वस्थ पाए गए।"

उन्होंने कहा कि इमरान को पहले भी मेडिकल इलाज दिया गया है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा।

डॉन के अनुसार, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद के सेक्टर एच-8 में स्थित है, जहां कई शिक्षण संस्थान और अन्य सरकारी कार्यालय भी हैं। गुरुवार रात अस्पताल के बाहर के दृश्यों से पता चला कि प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और सुरक्षाकर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी वहां मौजूद थी।

इस इलाके में पिछली बार ऐसी असाधारण सुरक्षा व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पनामागेट जांच के दौरान देखी गई थी।

इमरान खान, तोशाखाना उपहारों का विवरण छिपाने के आरोप में 5 अगस्त, 2023 से जेल में हैं और 190 मिलियन पौंड के भ्रष्टाचार मामले (जिसे अल-कादिर ट्रस्ट मामले के रूप में भी जाना जाता है) में रावलपिंडी की अदियाला जेल में 14 साल की सजा काट रहे हैं। हालांकि, जेल की सजा के दौरान उनकी सेहत बिगड़ी है, जिससे पार्टी के सदस्यों ने चिंता जताई है।

गुरुवार रात इमरान के मेडिकल चेकअप को देखते हुए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अस्पताल की ओर जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा चौकियां बनाई गई थीं और इमारत की सुरक्षा जांच के बाद परिसर के अंदर और आसपास लगभग 800 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था।

इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख, सैयद अली नासिर रिजवी ने भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो बार अस्पताल का दौरा किया।

इस्लामाबाद पुलिस द्वारा जारी और 'डॉन' द्वारा देखे गए सुरक्षा आदेश के अनुसार, इलाके में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के 800 कर्मियों को तैनात करने का आदेश दिया गया था।

इसके अलावा, पीटीआई ने अपने समर्थकों से हॉस्पिटल जाने के दौरान दूरी बनाए रखने की अपील की थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को अगले दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करे।

जस्टिस शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय एससी बेंच ने खचाखच भरे कोर्ट रूम में यह फैसला सुनाया था। यह फैसला इमरान को हॉस्पिटल में भर्ती कराने और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की मांग वाली कई याचिकाओं पर दिया गया।

--आईएएनएस

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