Pakistan Education Cost : स्कूल के बढ़ते खर्च और पाठ्यपुस्तकों की कमी को लेकर चिंतित लोग

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही उच्च शिक्षा से जुड़े खर्चों के चलते लोग अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदने में जुट गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परिवारों ने बताया है कि एक बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने में 20,000 पाकिस्तानी रुपए से 30,000 पाकिस्तानी रुपए तक का खर्च आता है, जिसमें पहले महीने की फीस, पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, यूनिफॉर्म, जूते और बैग खरीदना शामिल है।

पाकिस्तान में लोग बढ़ते खर्चों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा, इस साल बाजार में नई पाठ्यपुस्तकों की 40 प्रतिशत तक कमी देखी जा रही है। स्कूल से जुड़े खर्च भी बढ़ गए हैं—यूनिफॉर्म की कीमत लगभग 3,000 पाकिस्तानी रुपए है, स्कूल के जूतों की कीमत 2,500 पाकिस्तानी रुपए से 5,000 पाकिस्तानी रुपए तक है, और एक सामान्य गुणवत्ता वाले स्कूल बैग की कीमत 1,500 पाकिस्तानी रुपए से शुरू होती है, पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह रिपोर्ट दी है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि एक किताब पर प्लास्टिक कवर लगाने की कीमत 75 से 100 पाकिस्तानी डॉलर के बीच है। बड़ी नोटबुक और रजिस्टर की कीमत 120 से 130 पाकिस्तानी डॉलर के बीच है। कागज की बढ़ती कीमतों के कारण सभी प्रकार की नोटबुक, रजिस्टर, पाठ्यपुस्तकें, ड्राइंग बुक, प्रैक्टिकल कॉपी और अन्य स्टेशनरी की कीमतें बढ़ गई हैं।

अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस तरह की बढ़ती कीमतें जानबूझकर की जा रही हैं, ताकि कम आय वाले परिवारों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा तक सीमित रखने के लिए स्कूली शिक्षा को महंगा बनाया जा सके। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह रिपोर्ट दी है। परिवारों का कहना है कि दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुफ्त है, लेकिन पाकिस्तान में गरीबों के लिए शिक्षा दुर्गम बना दी गई है।

पिछले महीने एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में 5 से 16 वर्ष की आयु के लगभग 28 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं। चिंताजनक रूप से, लड़कियों पर इसका असमान प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 34 प्रतिशत लड़कियां स्कूलों में नामांकित नहीं हैं, जबकि लड़कों का प्रतिशत 22 है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने गैलप पाकिस्तान द्वारा किए गए एचआईएस सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान में 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के दो-तिहाई पाकिस्तानी किसी न किसी समय स्कूल गए हैं, क्योंकि शिक्षा तक पहुंच अभी भी अत्यधिक असमान है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय साक्षरता दर 63 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 73 प्रतिशत और महिला साक्षरता 52 प्रतिशत है।

--आईएएनएस