पाकिस्तान सरकार ने डीजल की कीमत में की 5.71 रुपए की बढ़ोतरी, पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की गिरावट

इस्लामाबाद, 21 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक दिन के लिए हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 5.71 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया।

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पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के फैसले के बाद एचएसडी की कीमत 360.06 पीकेआर (पाकिस्तानी रुपए) प्रति लीटर हो गई, जबकि पेट्रोल की कीमत पीकेआर 315.8 प्रति लीटर है।

पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि पश्चिम एशिया में नए तनाव के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण फ्यूल की कीमतें रोजाना तय की जाएंगी।

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लागू की गई रोजाना की कीमतें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्लोबल मार्केट की कीमतों के सात-दिन के हफ्ते के औसत पर आधारित हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी अपनी वेबसाइट पर हर दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अपडेट करेगी ताकि पारदर्शिता रहे और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कंज्यूमर्स तक पहुंचे।

पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए और माल ढुलाई के चार्ज बढ़ा दिए गए थे और पाकिस्तान की केंद्र सरकार की फ्यूल की कीमतों में बार-बार बदलाव की पॉलिसी के बाद पेट्रोल पंप ऑपरेटरों ने देश भर में हड़ताल की धमकी दी थी।

पाकिस्तान सरकार के 17 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने तुरंत असर से किराए में बदलाव किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 15 से 17 फीसदी की बढ़ोतरी की गई, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने माल ढुलाई के चार्ज में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि जब भी फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, तो किराए में भी बदलाव किया जाएगा।

ऑफिस में काम करने वालों और स्टूडेंट्स के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस ने घोषणा की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव के हिसाब से उनके चार्ज बदल जाएंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कम से कम स्टॉप-टू-स्टॉप किराया बढ़ाकर पीकेआर 60 कर दिया गया है।

लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टरों ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, कराची और पेशावर के बीच कंटेनर, ट्रेलर और व्हीलर ट्रांसपोर्ट का फ्रेट चार्ज कथित तौर पर बढ़कर 800,000 पीकेआर हो गया है।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के अनुसार, रावलपिंडी जिले में इंटरसिटी किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट रूट पर किराए में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच चलने वाली सेवाओं में किराए में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने किराए में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

--आईएएनएस

केके/पीएम