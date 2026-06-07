पाकिस्तानी सेना आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने में रही नाकाम

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (पीआईसीएसएस) के अनुसार, मई में पाकिस्तान में हुई मिलिटेंट हिंसा में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

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देश हथियारों से लैस हमलों के एक बुरे चक्कर में फंसा हुआ है, और इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। हमलों का लगातार और बढ़ता असर और उन्हें रोकने में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी पाकिस्तानी सेना की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

सुरक्षा की हालत ऐसे समय में और खराब हो गई है जब फील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था ने देश की घरेलू और विदेश पॉलिसी पर खुले तौर पर दबदबा बना लिया है।

सिविलियन लीडरशिप की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था के फैसलों को मंजूरी देने या बढ़ावा देने तक ही सीमित रहा है।

पहले, कम से कम इसे न मानने की कोशिश की जाती थी (जबकि दुनिया अच्छी तरह जानती थी कि सुरक्षा, विदेश नीति और यहां तक ​​कि अर्थव्यवस्था पर फैसला लेते समय कौन नियंत्रण करता है)।

शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, सरकार देश चलाने में सेना की भूमिका को हाईलाइट करने के बजाय पाकिस्तानी सेना की भूमिका को वैलिडेट करने पर ज्यादा फोकस कर रही है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सबके सामने माना कि पाकिस्तान में "गवर्नेंस का एक मौजूदा हाइब्रिड मॉडल" है। सिविलियन लीडरशिप की एस्टैब्लिशमेंट पर निर्भरता पर जोर देते हुए, आसिफ ने कहा कि देश को आर्थिक और गवर्नेंस संकट से उभरने के लिए एक "हाइब्रिड रिजीम" जरूरी है।

ख्वाजा आसिफ के बयानों और सेना का समर्थन करने में उनकी भूमिका को गंभीरता से लेने की जरूरत है, जिसमें देश के सुरक्षा मुद्दों के बारे में उनकी समझ और उन्हें समाधान करने के उनके विकल्प शामिल हैं।

सेना की लगातार सराहना करते हुए आसिफ पाकिस्तान आर्मी की नाकामियों से ध्यान हटाकर इस संकट को बाहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

वह लगातार हथियारों से लैस हमलों को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान सरकार पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान विरोधी ताकतों के "प्रॉक्सी" के तौर पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं।

आसिफ जो कहानी फैला रहे हैं, वह बलूचिस्तान में हथियारबंद बलूच राष्ट्रवादियों और खैबर पख्तूनख्वा में धार्मिक कट्टरपंथियों से लड़ने में आर्मी की नाकामी का बचाव करने की एक तरकीब है। यह आसिफ ही थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के साथ खुली जंग में है।

आसिफ सरकार के रक्षा मंत्री से ज्यादा सेना के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। सिविलियन सरकार की क्रेडिबिलिटी को कम आंकते हुए और सेना की सराहना करते हुए आसिफ ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि हाइब्रिड मॉडल "एक आइडियल डेमोक्रेटिक सरकार नहीं" है, लेकिन यह चमत्कार कर रहा है।

हाइब्रिड मॉडल ने क्या चमत्कार किए हैं, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।

पाकिस्तान अभी भी बेलआउट और फाइनेंशियल मदद मांग रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए सेना को सेंटर में रखकर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल (एसआईएफसी) बनाने के बावजूद, पाकिस्तान में विदेशी निवेश की दिलचस्पी बढ़ने के बजाय कम हो रही है।

जहां तक ​​सुरक्षा की बात है, सेना का मुख्य काम अगर कुछ है तो वह खराब हुई है। यह अलग-अलग हथियारबंद समूहों के हमलों से साबित होता है। पिछले दो दशकों से पाकिस्तानी सेना ने अलग-अलग हथियारबंद समूहों से लड़ने के लिए एक के बाद एक ऑपरेशन किए हैं।

इनमें से कोई भी ऑपरेशन अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया है। एक तरफ, सेना ये ऑपरेशन कर रही है, खासकर केपी में; दूसरी तरफ, हथियारबंद हमले बढ़ रहे हैं। असल में, इन ऑपरेशन्स की वजह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है।

इसके अलावा, इन ऑपरेशन्स से आम लोगों में डर और गुस्सा पैदा हुआ है। उदाहरण के लिए, जनवरी में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी सेना केपी की तिराह वैली में हथियारबंद उग्रवादियों के खिलाफ एक और ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है।

इस प्रस्तावित ऑपरेशन का स्थानीय राजनीति, ट्राइबल लीडर्स और लोगों ने कड़ा विरोध किया। इससे स्थानीय लोगों में भी घबराहट फैल गई, जिससे कई लोग सुरक्षित क्षेत्र में जाने को मजबूर हो गए, जिससे वहां के लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ी।

70,000 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे, इलाका छोड़कर चले गए थे। इससे पहले, अगस्त 2025 में, नॉर्थ-वेस्ट बाजौर डिस्ट्रिक्ट में एक मिलिट्री कैंपेन की वजह से भी हजारों लोग अपनी जगह बदल चुके थे।

हालांकि, रक्षा मंत्री आसिफ ने इस बात से इनकार किया कि कोई सैन्य ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और रूलिंग एलीट के बीच भरोसा इतना गहरा है कि लोगों ने सरकार के भरोसे पर कोई ध्यान नहीं दिया और होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए इलाका खाली करते रहे।

यह भरोसा इलाके में पिछले मिलिट्री ऑपरेशन में हुई तबाही और मानवाधिकार के उल्लंघन की वजह से है।

पिछले दो दशकों से ज्यादा समय में, अकेले केपी में हथियारबंद उग्रवादियों से लड़ने के लिए 14 ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा, पूरे पाकिस्तान में दो मिलिट्री ऑपरेशन (2014 में ऑपरेशन रद्द-उल फसाद और 2024 में ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकाम) भी किए गए।

एक और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मांग पाकिस्तानी सेना के उन खोखले दावों को कमजोर करती है कि पिछले ऑपरेशन सफल रहे थे।

आखिरकार, पाकिस्तानी सेना ने बढ़ते आतंकी हमलों के बाद अपने खिलाफ बन रहे दबाव को कम करने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया। ऐसे देश के खिलाफ हमले करने का कोई सैन्य या रणनीतिक मतलब नहीं है, जिस पर एक ऐसी सरकार का शासन है जो अभी तक अपना कंट्रोल मजबूत नहीं कर पाई है, बल्कि अंदरूनी आलोचना से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

अफगान तालिबान मिलिट्री तनाव से बचने की कोशिश में इस्लामाबाद के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। अपने बयान में इस्लामिक अमीरात (तालिबान सरकार) के उपप्रवक्ता, हमदुल्ला फितरत ने कहा कि टीटीपी का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है।

उन्होंने कहा कि अमीरात यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को तैयार है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ न हो, पाकिस्तान की कुछ मांगें असलियत से परे हैं और अफगानिस्तान उन्हें लागू नहीं कर सकता।

दूसरी ओर, पाकिस्तान हमलावर होने पर तुला हुआ लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि देश का सुरक्षा प्रणाली आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। उसे काबुल की अपीलों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

हाल ही में क्वेटा में अपने बयान में, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की मिलिट्री कार्रवाई अफगान तालिबान के आतंकवादी प्रॉक्सी के खिलाफ बेगुनाह नागरिकों की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए पूरे इरादे के साथ जारी रहेगी।

पाकिस्तान अफगान तालिबान पर एक विशेष तरीके से व्यवहार करने का दबाव बना रहा है, लेकिन यह अपेक्षा न तो वास्तविकताओं के अनुरूप है और न ही व्यावहारिक। अफगान तालिबान इस्लामाबाद को अपनी घरेलू और विदेश नीति निर्धारित करने की अनुमति नहीं दे सकता। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध एक तरह के गतिरोध की स्थिति में पहुंच गए हैं।

यह पाकिस्तान पर है कि वह रियलिस्टिक रहे और अपने अंदरूनी राजनीतिक सुरक्षा मामलों को सुलझाए। ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान उन क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए तैयार है जिनमें वे काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत दिखाने और काबुल को मजबूर करने पर तुला हुआ है।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी