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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पर्यटकों से भरी नाव पलटने से सात लोगों की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 04:04 AM
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पर्यटकों से भरी नाव पलटने से सात लोगों की मौत

इस्लामाबाद, 2 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सैफुल्लाह झील पर पर्यटकों से भरी नाव के पलट जाने से सात लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया।

एक जिला पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि बुधवार को स्वात जिले के सुंदर कलाम इलाके में एक ही परिवार के आठ सदस्यों को लेकर घूमने निकली नाव पलट गई।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बचाव दल, पुलिस अधिकारी और स्थानीय स्वयंसेवक लापता व्यक्ति की तलाश जारी रखे हुए हैं।

स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि इससे पहले मंगलवार को लाहौर के कैना इलाके में एक प्राइवेट ट्यूशन एकेडमी की छत गिरने से कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

मौतों की संख्या की पुष्टि करते हुए, पंजाब प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि मलबे में करीब 20 लोग फंसे हुए थे, जिनमें वे 14 बच्चे भी शामिल थे जिन्हें कैना तहसील मुख्यालय (टीएचक्यू) अस्पताल में मृत लाया गया था।

सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद, रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता फारूक अहमद ने कहा कि एक महिला टीचर और आठ बच्चों को कई चोटों के साथ लाहौर जनरल हॉस्पिटल (एलजीएच) में भर्ती कराया गया। उन्होंने आगे कहा कि पांच बच्चों की हालत गंभीर थी।

पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने अहमद के हवाले से कहा, "बच्चे बहुत छोटे थे और दो कमरे इस्तेमाल हो रहे थे। छतें गिर गईं और बच्चे फंस गए।"

पाकिस्तान की मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) ने छत गिरने की दुखद घटना पर गहरी चिंता जताई है। एचआरसी ने आरोप लगाया कि रिहायशी इलाकों में ऐसी एकेडमी और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की जांच न करना बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण बेगुनाह लोगों की जान चली गई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में छत और बिल्डिंग का गिरना बार-बार होने वाली समस्या है, जहां कमजोर सुरक्षा नियम और घटिया निर्माण सामग्री की वजह से बार-बार ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं।

इससे पहले सोमवार को पंजाब के मुजफ्फरगढ़ जिले की अलीपुर तहसील में उनके घर की चारदीवारी गिरने से दो नाबालिग बहनों की मौत हो गई और उनका चचेरा भाई घायल हो गया।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में एक अलग घटना में, फैसलाबाद जिले के जरानवाला तहसील में एक निर्माणाधीन कमरे की छत गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी