पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चेकपॉइंट पर हुआ जोरदार धमाका, सात पुलिसकर्मी की मौत और 22 घायल

इस्लामाबाद, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन दिनों हालात बेहद खराब हैं। इस बीच पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान के उत्तरी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के हंगू जिले में आतंकवादियों के एक ग्रुप ने पुलिस चेकपॉइंट पर हमला कर दिया। इसमें कम से कम सात पुलिसकर्मी मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक हबीब ने बुधवार देर रात स्थानीय मीडिया को बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आठ आतंकवादी मारे गए और छह दूसरे घायल हो गए।

पुलिस ने कहा कि बचे हुए आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इलाके में क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी है। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को आतंकियों ने लगातार निशाना बनाया है, जिसमें कई जवान मारे जा चुके हैं। इससे पहले 23 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में एक सुरक्षा चौकी पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें सुरक्षा कर्मियों, पुलिस और वन विभाग के एक अधिकारी समेत कम से कम 14 लोगों की मौत हुई थी।

सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि यह हमला टैंक जिले में एक सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। एक गाड़ी में सवार सुसाइड बॉम्बर ने धमाका किया। इस घटना में भारी संख्या में लोगों के मारे जाने और काफी नुकसान की जानकारी सामने आई है।

सूत्रों ने बताया कि मरने वालों में नौ सैनिक, चार पुलिस वाले और प्रांतीय वन विभाग का एक अधिकारी शामिल है।

धमाके में 20 सैनिकों और चार पुलिसवालों समेत कम से कम 24 लोग घायल भी हुए, जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

सूत्रों ने बताया कि धमाके के बाद पोस्ट जमीन पर गिर गई और बचाव दल ने मौके पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर लोगों को निकालने का काम जारी रखा। तीन सैनिकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है।

सूत्रों ने बताया कि बाद में क्लीयरेंस ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षा बल ने आस-पास के इलाके में तीन मिलिटेंट को मार गिराया।

इसके बाद 25 जुलाई को, मिलिट्री की मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि फोर्स ने देश के उत्तर-पश्चिमी साउथ वजीरिस्तान जिले खैबर पख्तूनख्वा में एक चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हमलावरों ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी का इस्तेमाल करके चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने पोस्ट के बाहर ही गाड़ी को नष्ट कर दिया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

--आईएएनएस

केके/एएस