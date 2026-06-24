पाकिस्तान हवाई क्षेत्र में एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-479 का प्रवेश, सुरक्षित दिल्ली लौटा विमान

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। सिविल एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने बुधवार को कहा कि दो दिन पहले एयर इंडिया की दिल्ली-अमृतसर उड़ान एआई-479 का पाकिस्तानी एयरस्पेस में थोड़ी देर के लिए जाने का मामला पाकिस्तान के एयर ट्रैफि‍क कंट्रोल (एटीसी) अधिकारियों के साथ मिलकर संभाला गया था। इसके बाद विमान को सुरक्षित रूप से वापस दिल्ली में उतारा गया।

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डीजीसीए के बयान में कहा गया, "एयर इंडिया का एयरबस ए-321 विमान वीटी-पीपीवी, जो दिल्ली से अमृतसर जा रहा था, उसे अमृतसर हवाई अड्डे पर एक पक्षी के टकराने की घटना के बाद रनवे की जांच के कारण कुछ समय तक हवा में चक्कर लगाने के लिए कहा गया था। जब विमान को रडार की मदद से लैंडिंग के लिए निर्देशित किया जा रहा था, तब वह थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चला गया। इस पूरी स्थिति की जानकारी और समन्वय पाकिस्तान के एटीसी अधिकारियों के साथ था। बाद में विमान को दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया और वह सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतर गया।"

इससे पहले एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा था, "22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही उड़ान एआई-479 का विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर 'गो-अराउंड' (लैंडिंग रद्द करके दोबारा चक्कर लगाना) के दौरान थोड़ी दूरी तक पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चला गया था।"

एयर इंडिया ने कहा, "इस घटना की सूचना नियामक अधिकारियों को दे दी गई है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है। एयर इंडिया में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"

फिलहाल पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र सभी भारतीय पंजीकृत, स्वामित्व वाले या लीज पर लिए गए विमानों के लिए बंद है। इसमें नागरिक और सैन्य, दोनों तरह के विमान शामिल हैं।

यह प्रतिबंध अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले और उसके बाद बढ़े सीमा तनाव के बाद लगाया गया था।

तब से पाकिस्तान हर महीने इस प्रतिबंध की अवधि बढ़ाता आ रहा है। भारत ने भी जवाबी कदम के तौर पर पाकिस्तानी विमानों के अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर रोक लगा रखी है। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक और सैन्य विमानों पर लगा प्रतिबंध 24 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पिछले सप्ताह जारी एक नोटिस में कहा था, "भारतीय नागरिक और सैन्य विमानों पर प्रतिबंध 16 जून शाम 5:50 बजे से 24 जुलाई सुबह 4:59 बजे तक लागू रहेगा।"

इस प्रतिबंध के कारण एयर इंडिया और इंडिगो जैसी भारतीय एयरलाइनों को यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका जाने वाली अपनी उड़ानों के लिए लंबे और वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं।

सीधे उत्तरी मार्ग का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से पश्चिम और उत्तर की ओर जाने वाली उड़ानों को अब अरब सागर के ऊपर से होकर यूएई, ओमान या अन्य वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ता है।

इन लंबे रास्तों के कारण विमानों को ज्यादा ईंधन ले जाना पड़ता है, जिससे यात्रियों या माल ढुलाई की क्षमता कम हो जाती है।

इन अतिरिक्त मार्गों की वजह से एयरलाइनों पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है और इससे हवाई टिकटों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक तनाव के कारण भारतीय एयरलाइनों को कभी-कभी अल्माटी और ताशकंद जैसे मध्य एशियाई शहरों के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अस्थायी रूप से रोकनी भी पड़ी हैं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी