Pahalgam Attack Anniversary : कनाडा में भारतीय दूतावास ने पहलगाम पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करने का किया दावा

नई दिल्ली: भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए क्रूर आतंकी हमले को एक साल बुधवार को पूरा हो गया। दुनियाभर में इस नृशंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस मौके पर कनाडा में भारतीय दूतावास ने भी आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।

कनाडा में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के एक साल पूरे होने पर कनाडा पीड़ितों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देता है और शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करने का अपना वादा दोहराता है।"

भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "एक साल बाद हम अपने भारतीय दोस्तों और साथियों के साथ पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों को याद करते हैं। हम पीड़ित परिवारों को सम्मान देते हैं जो आज भी दुख मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।"

भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए शांति और सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले को एक साल हो गया। हम पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं और हमारी संवेदनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस हमले में प्रभावित हुआ है। ब्रिटेन हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। हम शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इस बीच, फ्रांस ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई में अपने इरादे को दोहराया। भारत में फ्रांस के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और उसके दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर पीड़ितों को याद करता है और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाता है। फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझी लड़ाई के लिए अपने पक्के कमिटमेंट की फिर से पुष्टि करता है।"

--आईएएनएस