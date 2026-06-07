पीएम नेतन्याहू ने लेबनान में जारी हमलों के बीच किया दावा, 'पीछे हट रहा है हिज्बुल्लाह'

तेल अवीव, 7 जून (आईएएनएस)। इजरायल में हर हफ्ते होने वाली कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखे हुए है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इस आतंकी समूह के साथ सीजफायर के बीच इजरायल किसी भी हमले का जोरदार जवाब देगा। इजरायली पीएम ने यह भी दावा किया कि हिज्बुल्लाह पीछे हट रहा है।
नेतन्याहू ने अपने ऑफिस से शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, “हम अपने इलाके या अपने समुदायों पर फायरिंग नहीं होने देंगे और हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि सेना बॉर्डर के पास के गांवों में हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिशें जारी रखे हुए है।
इजरायली पीएम ने कहा, “हम उन पर बहुत जोरदार हमला कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हिज्बुल्लाह पीछे हट रहा है।”
इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने कहा था कि उसने उत्तरी इजरायल की ओर दागे गए दो रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। यह बुधवार के बाद से उत्तरी इजरायल पर हिज्बुल्लाह का पहला रॉकेट हमला था और पिछले हफ्ते लेबनान में नए सीजफायर के लागू होने के बाद पहला हमला है।
सीजफायर के रिन्यू होने के बावजूद दक्षिणी लेबनान में काम कर रहे इजरायली सैनिकों को बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, लेबनान में संघर्ष पर रक्षा मंत्री इजरायल कॉट्ज और रक्षा प्रतिष्ठान प्रमुखों के साथ एक सुरक्षा सलाह-मशविरा कर रहे हैं। यह बात ईरान की तरफ से बेरूत पर हमले का जवाब देने की धमकियों के बीच कही गई है।
इजरायली पीएम के दफ्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा गया, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल कॉट्ज के निर्देश के अनुसार, आईडीएफ ने इजरायली इलाके में हिज्बुल्लाह की गोलीबारी के जवाब में बेरूत के दहिह जिले में आतंकवादी हेडक्वार्टर पर हमला किया है।"
ईरानी अधिकारियों ने आज बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह में हिज्बुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए इजरायल के हमलों का जवाब देने की धमकी दी और इसे अमेरिका के साथ हुए सीजफायर का उल्लंघन बताया है।