पीएम मोदी तीन देशों के दौरे पर हुए रवाना, बोले- यात्रा का मकसद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना है

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए नई दिल्ली से रवाना हो गए हैं। तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना होने से पहल पीएम मोदी ने कहा कि इसका मकसद इन कीमती विकास साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले समय में हमारे देश के युवाओं को और मौके मिलें।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना लेख साझा किया और कहा, "अगले कुछ दिनों में, मैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहा हूं। इन मीटिंग का मकसद अहम विकास साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले समय में हमारे देश के युवाओं को और मौके मिलें।"

वहीं, पीएम मोदी ने इस यात्रा से जुड़ा एक लेख भी शेयर किया, "मैं 6-11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन देशों के दौरे पर जा रहा हूं। इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम बोवो सुबियान्टो के निमंत्रण पर, मैं 6-8 जुलाई तक इंडोनेशिया जाऊंगा। 2018 में इंडोनेशिया के मेरे पहले दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने आपसी संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया था। हमारे आपसी संबंधों के बढ़ने के बाद यह मेरा पहला द्विपक्षीय दौरा होगा और राष्ट्रपति प्रबोवो के राजकीय दौरे के बाद होगा, जो 26 जनवरी, 2025 को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।"

उन्होंने कहा, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और जनसंपर्क हैं और मेरा दौरा हमारी कई तरह की साझेदारी के सभी पहलुओं को और गहरा करेगा। इस दौरे के दौरान, मैं इंडोनेशिया में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करूंगा और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करूंगा, जो हमारे करीबी सांस्कृतिक संबंधों का एक और शानदार सबूत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर, मैं मेलबर्न जाऊंगा। मेरी यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ अपनी बातचीत में, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा और मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाऊंगा। मेलबर्न में, मुझे भारतीय डायस्पोरा से बातचीत करने का मौका मिलेगा जो हमारी रणनीचिक साझेदारी का एक जरूरी स्तंभ है। इसके अलावा, यह यात्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया को उभरती और जरूरी तकनीक, खेल और स्पोर्ट्स साइंस के क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का भी मौका देगी।

न्यूजीलैंड के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "मेलबर्न से, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर, मैं ऑकलैंड, न्यूजीलैंड जाऊंगा। मेरा यह दौरा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन के भारत दौरे के बाद हमारे आपसी संबंधों में आई मजबूत रफ्तार को और मजबूत करेगा। अपने दौरे के दौरान, मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ इस बारे में बात करूंगा कि आर्थिक, व्यापारिक और कमर्शियल रिश्तों को और कैसे बढ़ाया जाए। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके आपसी व्यापार और कमर्शियल संबंधों को मजबूत करने का वादा किया है। हमारे आपसी संबंधों में भारतीय समुदाय का अहम योगदान रहा है और इस दौरे के दौरान मैं भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है।"

पीएम मोदी ने आखिर में कहा कि पूर्वी और दक्षिणी हिंद महासागर में क्रमशः इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की मेरी यात्रा, और उसके बाद न्यूजीलैंड की यात्रा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन के साथ-साथ एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और मजबूत करेगी।

--आईएएनएस

केके/एएस