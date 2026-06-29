पीएम मोदी सेशेल्स में नवशक्ति विनायकर मंदिर में करेंगे दर्शन, भारतीय समुदाय में दिखा उत्साह

विक्टोरिया, 29 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे के दौरान विक्टोरिया में नवशक्ति विनायक मंदिर जाने से पहले, सोमवार को भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह जताया और कहा कि वे उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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भारतीय समुदाय के कई लोगों ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, जो सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ हो रहा है।

भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, "हमें बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे यहां आ रहे हैं। सारे इंतजाम आसानी से हो गए हैं। हम मंदिर में उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे कि वे भारत के लोगों की सेवा करते रहें। हमने उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है।"

भारतीय समुदाय की एक और सदस्य शशि ने कहा, "सेशेल्स में भारतीय समुदाय पीएम मोदी के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। हमें उनका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं और हम उनके दौरे के दौरान इस संबंध को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं।"

भारतीय समुदाय की एक और सदस्य, धनलक्ष्मी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के दौरे से सम्मानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा, "मैं कई पहलों पर सरकार के साथ मिलकर काम करती हूं। हमें यह भी उम्मीद है कि भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए, भारत सरकार मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करेगी।"

इस बीच, सेशेल्स का राष्ट्रीय दिवस समारोह परेड के साथ शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए।

सेशेल्स के सैनिक अपने नेशनल फ्लैग के साथ एयरक्राफ्ट से पैराशूट से वेन्यू में उतरे और लोग जोश के साथ देश की आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे थे। पीएम मोदी शनिवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स पहुंचे।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "देश की आजादी की गोल्डन जुबली के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह मौका पिछले पचास सालों में सेशेल्स के लोगों के शानदार सफर के लिए एक बेहतरीन जरिया था।"

उन्होंने कहा, "भारत को सेशेल्स के विकास के सफर में एक भरोसेमंद दोस्त और साझेदार के तौर पर उसके साथ खड़े होने पर गर्व है। हमारी साझेदारी साझा मूल्यों और लोगों के बीच करीबी संबंधों के साथ और मजबूत होती जा रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी बढ़ेगी।"

सेशेल्स के सैनिक अपने राष्ट्रीय झंडे लिए हुए एयरक्राफ्ट से पैराशूट से उतरे और लोग देश की आजादी की 50वीं सालगिरह का जश्न जोश से मना रहे थे। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे।

पीएम मोदी शनिवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स पहुंचे। रविवार को उन्हें पर्यावरण बचाने और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स का सबसे बड़ा सम्मान 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' दिया गया।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और सेशेल्स के बीच पुरानी साझेदारी है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर, सेशेल्स भारत के विजन 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र तरक्की) और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारे कमिटमेंट में एक खास जगह रखता है।

--आईएएनएस

केके/पीएम