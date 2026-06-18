पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फ्रांस में हुई पहली बैठक, व्यापार से लेकर पश्चिम एशिया तक 9 मुद्दों पर हुई चर्चा

वाशिंगटन, 18 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत में बढ़ोतरी, रक्षा संबंधों को सुनिश्चित करने और पश्चिम एशिया से लेकर ग्लोबल शिपिंग रूट्स तक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की।

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फ्रांस के एवियन में जी7 से इतर हुई बातचीत में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों और आपसी तालमेल को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत की 9 बड़ी बातें इस प्रकार हैं:

1. जल्द फाइनल हो सकती है व्यापार डील

मीटिंग से सबसे मजबूत संकेत व्यापार को लेकर आया है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर जब राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा गया कि अमेरिका और भारत व्यापार डील से कितने दूर हैं, तो उन्होंने कहा कि "बहुत करीब।" उन्होंने पीएम मोदी को सबसे मुश्किल नेगोशिएटर में से एक बताया।

2. ट्रंप ने रक्षा सहयोग को लेकर मजबूत समर्थन दिया।

ट्रंप ने कहा कि हमले की हालत में अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। रक्षा संबंधों को लेकर उन्होंने कहा, "अगर उन पर हमला होता है, तो हम उनकी मदद के लिए वहां होंगे।"

3. पीएम मोदी ने ट्रंप की पश्चिम एशिया कूटनीति का समर्थन किया

पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थिरता वापस लाने के लिए ट्रंप की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा, "राष्ट्रपति आपकी कोशिशों की वजह से इस इलाके में शांति और स्थिरता की नई उम्मीद फिर से जगी है।" प्रधानमंत्री की तरफ से यह टिप्पणी तब आई है जब ट्रंप ईरान और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक नई समझ के लिए समर्थन मांग रहे हैं।

4. होर्मुज एक साझा प्राथमिकता बनी हुई है

दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, "आप और मैं इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है।"

दरअसल, भारत होर्मुज स्ट्रेट पर ऊर्जा सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में स्ट्रेट का मुद्दा भारत के लिए बहुत जरूरी है।

5. भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे जरूरी

पीएम मोदी ने खास तौर पर ग्लोबल शिपिंग रूट पर काम करने वाले भारतीय नाविकों को लेकर चिंता जताई और कहा, "उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है।"

हाल ही में अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, "हम उन सभी लोगों से प्यार करते हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं।"

6. ट्रंप भारत के लिए एक बड़ी वैश्विक भूमिका देखते हैं

जब पूछा गया कि क्या भारत पश्चिम एशिया में कोई भूमिका निभा सकता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि भारत हर चीज में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब तक वह (पीएम मोदी) नेता हैं, भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा।"

7. भविष्य में भारत का दौरा कर सकते हैं ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वह फिर से भारत आने की योजना बना रहे हैं। अपने पिछले दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा, "हम भविष्य में फिर भारत जाएंगे।"

8. प्रतिभाशाली भारतीय प्रोफेशनल्स का स्वागत है

अमेरिका में प्रतिभाशाली भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर को लेकर ट्रंप ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा, "रोजगार के मामले में भारत के साथ हमारे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। यहां के लोग (भारतीय) बहुत टैलेंटेड हैं।"

9. ऊर्जा संबंध एक अहम हिस्सा बने हुए हैं

ट्रंप ने गहरे ऊर्जा सहयोग के लिए समर्थन का संकेत दिया। जब उनसे अमेरिका से भारत की ऊर्जा खरीद के बारे में पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। हमारे बीच सबसे अच्छे संबंध हैं। हम इससे ज्यादा करीब नहीं हो सकते।"

बता दें, इससे पहले 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन में बातचीत हुई थी। इसके बाद यह पीएम मोदी-ट्रंप की पहली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत थी। दोनों नेताओं ने ऐसे संबंधों में निरंतरता पर जोर दिया जो रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा तक फैला हुआ है।

--आईएएनएस

केके/एएस