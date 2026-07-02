पीएम मोदी और जापानी समकक्ष ताकाइची भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में अपनी जापानी समकक्ष साने ताकाइची के साथ 16वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन-स्तर की बातचीत करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे और उसे मजबूत करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

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जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पीएम ताकाइची बुधवार शाम को नई दिल्ली पहुंची और इसके साथ ही उनका तीन दिवसीय आधिकारिक दौरा शुरू हुआ।

भारत के विदेश मंत्रालय ने जापानी पीएम का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का बहुत गर्मजोशी से स्वागत है, जो आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आ रही हैं। पीएम ताकाइची का स्वागत एमओएस डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। यह दौरा भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने में एक जरूरी कदम है।"

इससे पहले दिन में, भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने कहा कि ताकाइची का दौरा दोनों पक्षों के लिए लोगों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने का एक बड़ा मौका होगा। ओनो केइची ने यह बात विदेश मंत्रालय की तरफ से होस्ट किए गए मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के जापान सत्र के दौरान कही।

जापानी राजदूत ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित किए गए मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के जापान सत्र में बोलकर खुशी हुई। पीएम ताकाइची का दौरा लोगों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका होगा, जो हमारे गहरे और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की नींव है।"

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के दौरान भारत और जापान के बीच सहयोग के उभरते रास्तों पर रोशनी डाली गई।

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "स्किल बेस्ड मोबिलिटी में भारत-जापान सहयोग को बढ़ावा देना। मानव संसाधन गतिशीलता फोरम में मोबिलिटी में भारत और जापान के सहयोग के लिए उभरते रास्तों पर जोर दिया गया।"

भारत के लिए रवाना होने से पहले, साने ताकाइची ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में भारत के साथ जापान के सहयोग की अहमियत पर जोर दिया।

पीएम ताकाइची ने बुधवार को टोक्यो में मीडिया से कहा, "इस दौरे के जरिए, मुझे उम्मीद है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ तीन खास क्षेत्रों में ठोस सहयोग को आगे बढ़ा पाऊंगी: मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए जापान-भारत रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना; आर्थिक सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश और इनोवेशन में हमारे दोनों देशों के बिजनेस के बीच सहयोग को मजबूत करना।"

उन्होंने कहा, "इस दौरे के मौके पर, जापान-भारत संयुक्त आर्थिक फोरम होगा जिसमें 150 से ज्यादा जापानी कंपनियों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हुए, मुझे उम्मीद है कि जापान-भारत सहयोग का दायरा बढ़ेगा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी।"

पीएम ताकाइची ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और जापान की है। उन्होंने कहा कि वह फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) को साकार करने की कोशिशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, "भारत, जापान के साथ, एशिया की लीडिंग डेमोक्रेसी में से एक है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करता है। इस बैकग्राउंड में, मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) को पूरा करने की कोशिशों पर पूरी बातचीत करने का इंतजार कर रही हूं, जिसमें क्वाड फ्रेमवर्क के जरिए सहयोग भी शामिल है। आखिर में, क्योंकि यह दौरा पीएम मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है, मुझे यह भी उम्मीद है कि इससे हमारे बीच व्यक्तिगत भरोसे को और गहरा करने का मौका मिलेगा।"

अपने दौरे के दौरान, पीएम ताकाइची एक बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगी। पद संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।

--आईएएनएस

केके/पीएम