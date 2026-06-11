पीएम मोदी ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति का किया धन्यवाद, बोले- भारत-मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस मौके पर दुनिया के तमाम देशों की तरफ से शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। ग्लोबल लीडर्स ने पीएम मोदी को बधाई संदेश दी और प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, खुशहाली और सतत विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण के लिए भारत-मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चन स्टॉकर के बधाई संदेश पर पीएम मोदी ने लिखा, "फेडरल चांसलर स्टॉकर, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी हाल की भारत यात्रा अच्छी तरह याद है और मैं भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, "राष्ट्रपति स्टब, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी हाल की भारत यात्रा और इस साल के रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होना अच्छी तरह याद है। हम भारत-फिनलैंड सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद से उन्होंने कहा, "मिस्टर नशीद, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, खुशहाली और सतत विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण के लिए भारत-मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को आगे बढ़ाने में उनके साथ काम करना सुखद अनुभव रहा है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को साकार करने के लिए आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात रही है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा।"

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने एक्स पर लिखा, "भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। यह उपलब्धि भारतीय जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। ताइवान भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करता रहेगा।"

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद पर 4,000 दिन से अधिक का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात की उम्मीद है।

ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चन स्टॉकर ने एक्स पोस्ट में पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, "आपके नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और ऑस्ट्रिया तथा यूरोपीय संघ का एक बहुत मजबूत सहयोगी बनकर उभरा है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी