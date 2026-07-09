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पीएम मोदी ने मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया को कहा 'शुक्रिया', अल्बनीज बोले- 'हमने मिलकर मजबूत रिश्ते का जश्न मनाया'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 09, 2026, 11:55 AM
पीएम मोदी ने मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया को कहा 'शुक्रिया', अल्बनीज बोले- 'हमने मिलकर मजबूत रिश्ते का जश्न मनाया'

मेलबर्न, 9 जुलाई (आईएएनएस)। 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में 30 हजार से ज्यादा लोग जुटे। प्रधानमंत्री ने इस उत्साह, उमंग और उल्लास के लिए मेलबर्नवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहा, जिसने भारत-ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रिश्तों की झलक दिखाई।

भारतीय समुदाय के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “धन्यवाद मेलबर्न! धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया! आज का दिन बेहद उत्साहपूर्ण और ऊर्जा से भरा रहा।”

उन्होंने आगे लिखा, "मेलबर्न का सामुदायिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी से और भी विशेष बन गया। उनका संबोधन शानदार था, जिसमें भारत-ऑस्ट्रेलिया मित्रता को लेकर उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी साझेदारी को दिए जाने वाले महत्व की स्पष्ट झलक मिली।"

पीएम मोदी ने इस पोस्ट के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। जिसमें वो अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मिलकर हजारों दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखे जा सकते हैं।

वहीं, अल्बनीज ने भी एक्स पोस्ट में इस कार्यक्रम को यादगार बताया। 7 सेकंड की वीडियो क्लिप साझा की जिसमें दोनों शख्सियतें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर विशाल जनसमूह की ओर देख रहे हैं।

इस क्लिप के साथ अल्बनीज ने लिखा, "मेलबर्न में मेरे साथ शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका आभार। हमारा भारतीय समुदाय आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। उन्होंने हमारे देश को और बेहतर, समृद्ध और मजबूत बनाया है। आज रात हमने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच विशेष और मजबूत रिश्ते का मिलकर जश्न मनाया।"

गुरुवार को मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित इस सामुदायिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विक्टोरिया प्रांत की प्रीमियर जेसिंटा एलन भी मौजूद रहीं। प्रीमियर एलन ने भी विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वो भारत के लोगों और उनके मूल्यों का सम्मान करती हैं।

--आईएएनएस

केआर/