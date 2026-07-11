पीएम मोदी ने क्रिस्टोफर लक्सन के साथ की द्विपक्षीय बातचीत, भारत-न्यूजीलैंड संबंध रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे

ऑकलैंड, 11 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार को ऑकलैंड में बड़े स्तर पर बातचीत की। इस बातचीत में वे भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत हुए। साथ ही, वे व्यापार, रक्षा, शिक्षा, खेल और संस्कृति जैसे खास क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा भी करेंगे।

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दोनों नेताओं ने कई ज्ञापन समझौते (एमओयू) का आदान-प्रदान भी देखा, जिनका मकसद आपसी जुड़ाव को गहरा करना था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीटिंग की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापार और वाणिज्य, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, खेल, संस्कृति और सहयोग के दूसरे खास क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर और फायदेमंद बातचीत की। एक अहम कदम उठाते हुए, दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।”

दोनों नेताओं ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर भी चर्चा की और बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक विकास को लेकर अपने विचार साझा किए।

रणधीर जायसवाल ने कहा, “मीटिंग में रक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, खेल और एनिमल हसबैंड्री से जुड़े कई एमओयू और कोऑपरेशन अरेंजमेंट हुए, जिससे भारत-न्यूजीलैंड की डायनामिक साझेदारी और मजबूत हुई।”

बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने शुक्रवार शाम को एयरपोर्ट पर खुद आकर उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री लक्सन को धन्यवाद दिया और इसे एक खास संकेत बताया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों की गर्मजोशी को दिखाता है।

पीएम मोदी ने कहा, “कल रात, आपका मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आना एक बहुत ही खास संकेत था और मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके मंत्री पूरे समय मेरे साथ थे और मैं सच में इसकी सराहना करता हूं।”

उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड आया है। अपनी आर्थिक राजधानी में ये कार्यक्रम आयोजित करके, आपने एक नई रफ्तार पैदा की है और भारत-न्यूजीलैंड के संबंधों को नई मजबूती दी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड के लोगों, खासकर भारतीय प्रवासियों के जोश भरे स्वागत और प्यार ने इस दौरे को खास तौर पर यादगार बना दिया है।

उन्होंने कहा, “यहां आकर और न्यूजीलैंड के लोगों का भारत के लिए प्यार देखकर कोई भी भावुक हो सकता है। यह सच में दिल को छू लेने वाला है। यह हमारे संबंधों के ऐतिहासिक पलों में से एक है, जो हमारी दोस्ती और आपसी संबंधों को नई रफ्तार और नई ऊर्जा देगा।”

बातचीत के बाद, लक्सन ने दोनों देशों के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी, खासकर प्रस्तावित भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर चल रही बातचीत पर जोर दिया।

पीएम लक्सन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “न्यूजीलैंड और भारत हिंद-प्रशांत को जोड़ते हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए साथ काम करने में दूरी कोई रुकावट नहीं है। हम अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यही कर रहे हैं, जिससे पहले दिन से ही भारत को बेची जाने वाली हमारी हर चीज पर 57 फीसदी टैरिफ खत्म हो जाएगा।”

पीएम मोदी अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर हैं, उनकी यह यात्रा 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है।

--आईएएनएस

केके/एएस