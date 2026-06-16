पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा हुआ पूरा, बोले- हमारे मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को होगा फायदा

ब्रातिस्लावा, 16 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया का दो दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है। यूरोपीय देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वह एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के दौरे को लेकर कहा कि इसके नतीजे हमारे देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में बहुत काम आएंगे।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "स्लोवाकिया की ऐतिहासिक और सकारात्मक यात्रा पूरी हो रही है। इस यात्रा के नतीजे हमारे देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में बहुत काम आएंगे। मजबूत व्यापारिक संबंधों से हमारे युवाओं को बहुत फायदा होगा। इस गर्मजोशी के लिए स्लोवाकिया सरकार और लोगों का शुक्रिया।"

विदेश मंत्रालय ने लिखा, "स्लोवाकिया के सफल दौरे के बाद, जिससे भारत-स्लोवाकिया के संबंध व्यापक साझेदारी तक बढ़े, पीएम नरेंद्र मोदी जी7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के एवियन के लिए रवाना हो गए हैं।"

भारत और स्लोवाकिया के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्लोवाक की राजधानी पहुंचे और दोनों देशों ने एक अहम रक्षा समझौते समेत कई डील पर हस्ताक्षर किया। विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि स्लोवाक पीएम रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर पीएम मोदी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया।

विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, “इस दौरे की अहमियत तब और बढ़ गई जब राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में भारतीय नेता को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। यह देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और बहुत कम ही किसी विदेशी मेहमान को दिया गया है।”

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यह सम्मान दोनों देशों के लोगों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि भारत के 1.4 बिलियन लोगों और नई दिल्ली और ब्रातिस्लावा के बीच "दोस्ती के गहरे होते संबंधों" के लिए भी सम्मान बताया।

विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया का द्विपक्षीय दौरा किया है। विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, "आज भारत और स्लोवाकिया संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। स्लोवाकिया गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है।"

जॉर्ज ने कहा, "एक खास संकेत के तौर पर, राष्ट्रपति ने भारत-स्लोवाकिया संबंधों को बनाने में उनके खास योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सरकारी सम्मान, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास दिया। उन्होंने यह अवॉर्ड भारत और स्लोवाकिया के लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने इस साझेदारी को मजबूत करने में योगदान दिया है।"

--आईएएनएस

केके/एएस