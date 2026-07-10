पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का समापन, न्यूजीलैंड के लिए हुए रवाना

मेलबर्न, 10 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए मेलबर्न से रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 10 और 11 जुलाई को ऑकलैंड में रहेंगे।

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ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी सुप्रसिद्ध मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलेबरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान युवा खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों ने उनसे ऑटोग्राफ लिया और सामूहिक तस्वीर भी खिंचवाई। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।

पीएम मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सेल्फी भी क्लिक की। पीएम मोदी ने एमएसजी स्टेडिम की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "खेल भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे लोगों को एक जैसे जुनून और आपसी सम्मान से करीब लाता है। पीएम अल्बनीज के साथ मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) जाकर बहुत खुशी हुई। ज्यादा खेल आदान-प्रदान, युवाओं का जुड़ाव और सहयोग भारत-ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को और मजबूत कर सकता है।"

युवा खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा कर उन्होंने लिखा, "एमसीजी में युवा स्पोर्ट्स टैलेंट को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। बच्चों को क्रिकेट, कबड्डी और ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल खेलते हुए देखना एक शानदार याद दिलाने वाला अनुभव था कि खेल में लोगों को जोड़ने की एक अनोखी क्षमता होती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलों का गहरा संबंध है। जैसे-जैसे हमारे दोनों देश आने वाले सालों में बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स, यूथ एंगेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट डेवलपमेंट में सहयोग को और गहरा करने की बहुत ज्यादा संभावना है।"

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "खेल से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, बेहतरीन काम से प्रेरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ ऐतिहासिक एमसीजी का दौरा किया और ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्टिंग कम्युनिटी से बातचीत की। दोनों पीएम को स्थानीय बच्चों को एग्जिबिशन मैचों में अपना स्किल दिखाते हुए देखने का मौका मिला।"

उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बीच रिश्ते बढ़ाने के लिए खेल को एक अहम आधार मानते हुए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने खेलों के लेनदेन को गहरा करने की पहल का स्वागत किया और भारत-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च किया। पीएम मोदी ने बताया कि 2030 में भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक होस्ट करने के साथ, अगले दशक में भारत-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स पार्टनरशिप और मजबूत होने का रास्ता तैयार है!

--आईएएनएस

केके/एएस