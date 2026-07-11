पीएम मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी पोहिरी के साथ हुआ औपचारिक स्वागत

ऑकलैंड, 11 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव में न्यूजीलैंड पहुंचे हुए हैं। उनके छह दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। इस बीच पीएम मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

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इस सेरेमनी में पारंपरिक माओरी पोहिरी का आयोजन किया गया, जो न्यूजीलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को दिखाता है। इस रिसेप्शन ने भारत-न्यूजीलैंड संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी नजर आई। यह चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है और इससे व्यापार, निवेश, शिक्षा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी बातचीत में आपसी सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें न्यूजीलैंड की समृद्ध स्वदेशी विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को दिखाने वाले पारंपरिक तरीके से सम्मानित किया गया।”

प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए स्थानीय समय के हिसाब से शुक्रवार शाम को ऑकलैंड पहुंचे।

इस खास अवसर पर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिससे पता चला कि दोनों देश इस यात्रा को कितना महत्व देते हैं।

न्यूजीलैंड पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत की अलग-अलग परंपराओं को दिखाते हुए रंग-बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ उनका स्वागत किया। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक की परफॉर्मेंस, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूजन और वंदे मातरम का गायन न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम के कुछ पल साझा करते हुए लिखा, “आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान भारत की धनी सांस्कृतिक विरासत का जबरदस्त सेलिब्रेशन देखकर बहुत खुशी हुई। परफॉर्मेंस में पंजाब, तमिलनाडु के कल्चर, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूजन और वंदे मातरम का जबरदस्त वादन दिखा।”

उन्होंने कहा, “मैं भारत की सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ियों और महाद्वीपों में जीवंत बनाए रखने और भारत-न्यूजीलैंड के लोगों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे भारतीय समुदाय की सराहना करता हूं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने नाद वोकल एन्सेम्बल के परफॉर्मेंस की भी सराहना की और कहा कि लोगों को एक साथ लाने और अंतरराष्ट्रीय मित्रता को मजबूत करने में संगीत एक खास भूमिका निभाता है।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “नाद वोकल एन्सेम्बल की शानदार परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुशी हुई। म्यूजिक में लोगों को एक साथ लाने की अनोखी खासियत होती है और आज की परफॉर्मेंस ने भारत-न्यूजीलैंड की दोस्ती की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से दिखाया।”

ऑकलैंड दौरे में उच्च-स्तरीय मीटिंग होने की उम्मीद है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करना है। इसके साथ ही भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी को बताने वाले मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधों का जश्न मनाना है।

--आईएएनएस

केके/एएस