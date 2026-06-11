पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया का करेंगे दौरा, कई क्षेत्रों को लेकर होगी अहम बातचीत

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया और फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के आमंत्रण पर हमारे प्रधानमंत्री 14 से 16 जून तक स्लोवाक रिपब्लिक का आधिकारिक दौरा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी फ्रांस का भी दौरा करेंगे।

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विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, "स्लोवाक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, रॉबर्ट फिको के बुलावे पर, हमारे प्रधानमंत्री 14 से 16 जून तक स्लोवाक रिपब्लिक के सरकारी दौरे पर आएंगे। यह दौरा ऐतिहासिक है क्योंकि 1993 में आजादी के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाक रिपब्लिक का पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री 14 जून को ब्रातिस्लावा पहुंचेंगे। अगले दिन, प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक महल में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी डेलीगेशन लेवल और वन-ऑन-वन ​​मीटिंग होगी।"

विदेश सचिव (पश्चिम) ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के पीएम के साथ स्लोवाक बिजनेस लीडर्स से भी बातचीत करेंगे ताकि आर्थिक जुड़ाव को गहरा किया जा सके, निवेश को बढ़ाया जा सके और परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, नई तकनीक और रक्षा उत्पादन जैसे जरूरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, पीटर पेलेग्रिनी के साथ भी प्रेसिडेंशियल पैलेस में बातचीत करेंगे।

उन्होंने कहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सम्मान में एक सरकारी दावत देंगे। भारत और स्लोवाकिया के बीच बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्र में बातचीत होती है, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु, डिजिटलाइजेशन, साइबर सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक और सांस्कृतिक क्षेत्र शामिल हैं।

सिबी जॉर्ज ने कहा, "भारत और स्लोवाकिया के बीच हाल के सालों में आपसी संबंधों में तेजी आई है, जिसकी पहचान दोनों तरफ से आपसी उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत से हुई है। भारत की राष्ट्रपति पिछले साल अप्रैल में स्लोवाकिया के सरकारी दौरे पर आई थीं। स्लोवाक रिपब्लिक के राष्ट्रपति इस साल फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आए थे। हाल ही में स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय बढ़कर लगभग 11,000 हो गया है। भारतीय समुदाय यूक्रेनियन समुदाय के बाद स्लोवाकिया में दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है। योग, आयुर्वेद, भारतीय खाना और फिल्मों सहित भारतीय संस्कृति स्लोवाकिया में प्रसिद्ध हो गई है।"

विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ड ने कहा, "स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ने 2023, 2024 और 2025 में रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिया। भारत और स्लोवाकिया मल्टीलेटरल फोरम पर भी मिलकर काम करते हैं, जो बहुपक्षवाद के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दिखाता है। स्लोवाकिया ने 2022 में ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में बहुत मदद की थी। स्लोवाकिया ने पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमलों की निंदा की और भारत के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।"

भारत में स्लोवाकिया के राजदूत रॉबर्ट मैक्सियन ने एक वीडियो जारी कर कहा, "प्रिय भारत वासियों, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा, भारत और स्लोवाकिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक अवसर है। आशा है कि उनकी ये यात्रा, भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को और मजबूत करेगी।"

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के अपने दौरे की शुरुआत नीस से करेंगे। यह दौरा इमैनुएल मैक्रों के बुलावे पर हो रहा है।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम